Подан иск о банкротстве новосибирского агропромышленного центра, связанного с Эдуардом Тараном

Налоговая служба подала иск о признании банкротом новосибирского агропромышленного распределительного центра «Мандарин». Одним из собственников компании числится бизнесмен Эдуард Таран.

27 сентября подан иск о признании банкротом новосибирского ООО «Межрегиональный агропромышленный распределительный центр» (МАРЦ, ранее – ООО «Мандарин»). Из картотеки дела известно, что задолженность компании составила 5,7 млн рублей. Истцом выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области.

По данным Rusprofile, одним из владельцев компании является новосибирский бизнесмен Эдуард Таран. Он владеет 51% долей компании через ООО «Чистая страна». Вторым учредителем компании выступает ООО «Евразия Сибирь Плюс» с единственным собственником в лице Ильмана Сайханова.

Напомним, что ранее в 2019 году под Новосибирском начал действовать агропромышленный распределительный центр. Объем инвестиций в предприятие составил 1,5 млрд рублей. В августе 2023 года Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя областного прокурора Андрея Турбина, который обвинялся во взяточничестве. Следователи выяснили, что взятка в размере 3 млн руб. и $1 тысячу была передана через бывшего директора ООО «Мандарин» Сергея Белоуса и предпринимателя, экс-председателя совета директоров завода «ВИНАП» Олега Ярового. Ранее в Казани был арестован сооснователь «Мандарина» Михаил Колмогоров.