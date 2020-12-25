Прошедший год не был легким для новосибирских аграриев не столько из-за отразившейся на других отраслях пандемии, сколько из-за тяжелого климата – от проливных дождей и града до засухи. Тем не менее, стратегически важная уборочная кампания-2020 признана успешной: валовый сбор зерна и зернобобовых превысил прошлогодние показатели. «Континент Сибирь» с помощью экспертов выяснил, кого из представителей сферы АПК в этом году можно признать наиболее успешным.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» – наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

По оценке регионального минсельхоза, ограничительные меры в период пандемии применялись к новосибирским аграриям «взвешенно». В отличие от других регионов в Новосибирской области не приостанавливали работу не только предприятий АПК, но и обслуживающих этот сектор компаний. «Головной болью» аграриев стали отмеченные в этом году климатические катаклизмы – напомним, в 16 районах власти даже вводили режим ЧС из-за засухи, в степной зоне часть посевов была потеряна. В сентябре и октябре обилие осадков и низкие температуры мешали выходу техники в поля, уборочная кампания в ряде районов завершилась лишь в конце октября. Тем не менее, в целом посевная и уборочная прошли без сильных стрессов для отрасли.

«Отрадно, что, несмотря на пандемию, продолжается строительство и открытие новых предприятий в АПК. В 2020 году на территории области в стадии реализации находились 10 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 56 млрд рублей», – отметил, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Основными трендами 2020 года в минсельхозе называют наращивание производства молока и создание предпосылок для развития мясного животноводства. Сейчас Новосибирская область входит в первую десятку регионов-производителей молока и находится на втором месте в России по поголовью молочных коров в сельхозорганизациях и КФХ. Напомним, в сентябре в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области прошло совещание фермеров, обсуждалось создание в регионе интегратора, который объединит небольшие фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством с потенциальными покупателями говядины и качественного скота. Это, в перспективе, даст толчок развитию мясного животноводства, падение количества КРС сейчас является общероссийской проблемой.

Остается перспектива участия в новосибирском мясном рынке создателя ГК «Горкунов» Бориса Горкунова. Ранее он заявлял о готовности инвестировать в новосибирское мясное животноводство порядка 30 млрд рублей, однако позднее появилась информация о том, что инвестпроект может быть реализован в Алтайском крае.

В числе наиболее успешных сельхозпроизводителей эксперты также отмечают ООО «Учхоз Тулинское», колхоз «Победа» в Татарском районе, ЗАО имени Ленина (Купинский район), ООО «Алмаз» (Искитимский район), ООО «Ярковское» (Доволенский район), ЗАО «Политотдельское» (Тогучинский район), а также два предприятия Баганского района: ОАО «Северо-Кулундинское» и ОАО «Вознесенское». Что касается сельхозпереработчиков, в числе лидеров называются ООО «Молочный комбинат Купинский», ООО «Производственный комплекс «Болотноехлебопродукт» и ООО «Добродар» из Сузунского района.

«Компания года – 2020»

Говоря о потенциальных кандидатах на звание «Компании года» в сфере АПК, многие эксперты называют ЗАО «Племзавод Ирмень», которое на протяжении трёх последних лет, по данным ритейлеров, сохраняет лидирующие позиции в сфере производства и продажи молочной продукции в регионе. «Юрий Фёдорович Бугаков – личность легендарная. Ему сейчас уже за 80 лет, и он до сих пор возглавляет это крепкое предприятие. Я думаю, они будут развиваться и дальше», – отмечал недавно в программе Центра изучения молочного рынка «Молочные скептики» гендиректор новосибирского «Молсиба» Игорь Елисеенко.

Согласно данным Rusprofile, последние два года выручка предприятия держалась в районе 2,4 млрд рублей. Эксперты сервиса отмечают нормальную зависимость компании от кредиторов, а также положительную рентабельность по активам и продажам. Выведенный коэффициент финансовой устойчивости компании, по оценке экспертов, «говорит о стабильной хозяйственной деятельности и высокой финансовой независимости организации». «На предприятиях племзавода «Ирмень» получают самую высокую в нашей области молочную продуктивность: свыше 12 тысяч килограммов молока на фуражную корову надоили по итогам прошлого года, это соответствует лучшим мировым стандартам, и растениеводство в хозяйстве показывает пример получения высоких урожаев», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. В начале декабря, в ходе награждения лучших аграриев региона губернатором Андреем Травниковым, «Ирмень» был признан лучшим сельхозпредприятием региона среди организаций с выручкой свыше 1 млрд рублей.

Таким образом, «Ирмень» становится «Компанией года» в сфере АПК по версии «Континента Сибирь» за 2020 год.

«Персона года – 2020»

Несмотря на неопределенность в реализации «мясного» проекта ГК «Горкунов» в Новосибирской области, участие группы компаний в АПК региона продолжается не только в части разведения КРС. На днях тепличный комплекс «Новосибирский», который, вместе с ТК «Толмачевский», контролирует ГК «Горкунов», представил властям региона новое направление – выращивание цветов, в том числе роз. Для этого будет реализован инвестпроект, включающий реконструкцию 2 га теплиц.

Борис Горкунов лично присутствовал на презентации нового проекта вместе с главой региона и полномочным представителем президента РФ в СФО. Бизнесмен не теряет интерес к сельскому хозяйству в области и находится в контакте с областными властями, что является одним из основных критериев для того, чтобы назвать Бориса Горкунова «Персоной года» в сфере АПК по итогам 2020 года.

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