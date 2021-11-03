Восемь человек погибли в авиакатастрофе под Иркутском

Самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, потерпел крушение в районе села в Иркутской области. Воздушное судно пропало с радаров при заходе на второй круг.

Выполнявший рейс Якутск-Иркутск самолёт Ан-12 упал в районе села Пивовариха Иркутского района Иркутской области неподалёку от аэродрома 3 ноября.

«Самолёт при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — сообщили агентству ТАСС в Сибирском аварийно-поисковом спасательном центре.

По информации МЧС, самолёт выполнял грузовой рейс, на борту находилось восемь человек. При падении воздушное судно загорелось.

На место ЧП выехали специалисты пожарно-спасательных подразделений.

По предварительным данным, самолёт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

Напомним, утром 3 ноября в Новосибирске экстренно приземлился самолёт с женщиной, которой стало плохо на борту.