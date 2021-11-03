Выставка дореволюционных реликвий открылась в историческом парке «Россия — моя история» в Новосибирске. Коллекцию из 100 предметов привезли из дворцов Санкт-Петербургского музея-заповедника «Царское Село».

Выставка культурных реликвий под названием «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» начала работу в новосибирском Историческом парке «Россия – Моя история» 3 ноября. Экспозиция приурочена к годовщине начала масштабной эвакуации культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны и содержит 100 предметов из Екатерининского и Александровского дворцов музея-заповедника «Царское Село» в г. Пушкине.

«Происходит очень важное для нашего города событие — мы открываем совместный проект с музеем-заповедником «Царское Село» и Санкт-Петербургским мультимедийным парком «Россия – моя история». Проект посвящен трагедии, которая началась 80 лет назад, когда на нашу страну вероломно напала фашистская Германия. Одной задачей стала защита страны, другой – сохранение культурного наследия. Нужно было многое эвакуировать. Часть памятников культуры привезли за Урал, в Новосибирск, в наш оперный театр, который еще не был введен в эксплуатацию. Там удалось сохранить ценности из Третьяковской галереи и экспонаты из Царского Села. И вот, спустя 80 лет, эти реликвии вновь в Новосибирске», — рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Новосибирцам покажут предметы роскоши, принадлежавшие российским императорам 1 of 9

Среди культурных ценностей, вновь оказавшихся в городе – массивный сундук из Александровского дворца Санкт-Петербурга. Его в годы войны использовали как ящик для перевозки ценностей в Новосибирский театр – скатертей и портьер.

Другой интересный экспонат выставки — скульптура «Девушка с кувшином». Она застала ещё времена Александра Пушкина, была установлена в Екатерининском парке в 1816 году. В годы Великой Отечественной войны скульптуру закопали для сохранности в землю недалеко от постамента. После окончания войны, в 1945 году, ценность возвратили на её историческое место. За всю свою 200-летнюю историю «Девушка с кувшином» впервые уехала так далеко от Царского Села – отмечают организаторы выставки.

Также среди экспонатов – исторические фотографии, элементы декора дворцов, мебель. В том числе – несколько предметов мебели из китайского зала Екатерининского дворца, которые в годы войны попали к оккупантам, а затем были возвращены в Санкт-Петербург с развалин Кёнигсбергского замка.

Отдельного внимания заслуживает фигурка путти. Она выполнена из дерева с позолотой и значительно пострадала во время попадания бомбы в большой зал Екатерининского дворца. Музейщики приняли решение не реставрировать куклу – так она стала олицетворением того варварства, что происходило в военное время.

По словам директора Государственного музея-заповедника «Царское село» Ольги Таратыновой, сотрудники музея продолжают изучать аукционные журналы мира – ищут на вещах знаки их принадлежности российским дворцам. И если таковые находятся – предпринимают все усилия, чтобы вернуть реликвии домой.

«Потери, понесенные нашим музеем в годы войны настолько объемны, что мы до сих пор продолжаем восстанавливать то, что было утрачено. Так, Екатерининский дворец еще не восстановлен после войны. Не совсем готовы и многие павильоны в дворцовых парках. Надеемся, что мы увидим при нашей жизни дворцы такими же блистательными, какими они были когда-то», — пожелала Ольга Таратынова.

Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» продолжит работу в новосибирском Историческом парке «Россия – Моя история» до 12 декабря, по адресу: ул. Василия Старощука, 24.

Напомним, «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирск по инициативе министерства обороны РФ доставили историческую реликвию времен Великой Отечественной войны — боевое знамя 68-го Кёнигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии, которое пополнило экспозицию Исторического парка «Россия – моя история».