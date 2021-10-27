В Новосибирск по инициативе министерства обороны Российской Федерации доставили историческую реликвию времен Великой Отечественной войны — боевое знамя 68-го Кёнигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской Ордена Суворова дивизии, в которой воевали сибиряки — добровольцы из Новосибирска и Новосибирской области.

Церемония передачи боевого знамени, под которым в годы Великой Отечественной войны сражались сибиряки, прошла в правительстве Новосибирской области 27 октября. Легендарное знамя 68-го Кёнигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии губернатору региона Андрею Травникову вручил командующий 41-й общевойсковой армией ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков. Боевое знамя будет храниться в Историческом парке «Россия – моя история» на территории Военного городка №17 и украсит его экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

«70-я стрелковая Верхнеднепровская дивизия – это дивизия, так называемого, второго формирования. Она была создана в марте 1943 года по приказу Верховной Ставки Главнокомандования на основе двух стрелковых бригад, в том числе 146-й стрелковой бригады, сформированной из добровольцев в Новосибирске в апреле 1942 года. Подразделениями бригады командовали, в том числе, выпускники Новосибирского военно-пехотного училища, бывшие курсанты, обучавшиеся в нашем Военном городке. Бригада была создана в самый сложный период Великой Отечественной войны. Поэтому добровольцы из Сибири прямиком попали на северо-западный фронт, в район г. Демянска, где в ходе тяжелых оборонительных боёв отразили наступление 16-й немецкой армии. Затем, уже после переформирования бригады в 70-ю стрелковую дивизию, были бои в ходе Смоленской наступательной операции, участие в Белорусской операции, бои в Прибалтике и Восточной Пруссии, штурм Кенигсберга. За мужество и героизм бойцов и командиров дивизия награждена орденом Суворова II степени, а 68-й стрелковый полк получил почётное наименование Кёнигсбергский. Более 2000 военнослужащих полка награждены орденами и медалями, а троим присвоено звание Героя Советского Союза», — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» директор Исторического парка «Россия – моя история» Алексей Пронин.

До сих пор боевое знамя хранилось в структурах минобороны РФ. Но в июле этого года было принято решение о том, чтобы все знамена расформированных после ВОВ частей были возвращены в регионы, где эти части были созданы.

«Это очень важное решение, поскольку любое боевое знамя – символ воинской доблести, истории части, преемственности поколений. Вокруг боевого знамени строятся все воинские ритуалы, воспитательная работа с личным составом. А для нас, исторического парка, как учреждения, которое ведёт просветительную работу с подрастающим поколением, сохраняет военную историю Сибири, этот предмет – большая культурная ценность, воплощение частички нашей военной истории. Наверное, было принято очень своевременное решение, согласованное с высшим руководством России, что такие предметы должны работать на просвещение подрастающего поколения, стимулирование интереса к своей истории. Особенно важно это на фоне сегодняшних спекуляций вокруг исторических вопросов, попыток фальсификации истории ВОВ. В таких обстоятельствах, конечно, держать такие реликвии в запасниках было бы неправильно», — отметил Алексей Пронин.

Знамя 68-го Кёнигсбергского полка войдет в цифровую мультимедийную экспозицию по истории Великой Отечественной войны Исторического парка «Россия – моя История». В свою очередь, музейщики дополнят экспонат рассказами об исторических фактах из боевой летописи 68-го Кёнигсбергского полка — прославленного воинского соединения Рабоче-крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.