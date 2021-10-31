По пути из аэропорта «Толмачёво», на въезде в город установили новую стелу «Новосибирск». Объект подсвечен светодиодами и содержит название мегаполиса на двух языках.

Накануне вечером на въезде в Новосибирск со стороны улицы Станционной заработала новая светящаяся стела с названием города. Стелу установили около перекрёстка с улицей Дукача, на ней размещена надпись «Новосибирск» на русском и английском языках.

Как отметили очевидцы в паблике АСТ-54, стела украшена элементами герба города советских времён – факелом, вписанным в кольцо, образованное пшеничным колосом и половиной шестерёнки. На фоне объекта видна труба ТЭЦ-2.

Ранее, в августе этого года, в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщали, что стелу «Новосибирск» планируют установить в Ленинском районе города по пути от аэропорта «Толмачево». В сообщении содержалась информация, что новая конструкция будет выполнена из металлических труб, обшитых оргстеклом. Высота букв составит 3 метра, длина – 18 метров, внутри каждой установят светодиодную подсветку.

Напомним, 9 мая 2021 года на площади Калинина торжественно заложили первый камень будущей стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».