Новая вакцина от коронавируса в виде капель для носа сможет обеспечить защиту от заражения не менее, чем на полгода — рассказали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет раз в шесть месяцев. Об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот вопрос требует изучения.. Может быть и реже», — добавил Александр Гинцбург.

По словам руководителя Центра, благодаря введению препарата в виде капель для носа, создается «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказывал агентству, что ревакцинация назальным препаратом после постановки обычной вакцины «Спутник-V», вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом.

Появившийся в результате такого двойного вакцинирования иммунитет Александр Гинцбург называл «стерильным». То есть, с его слов, человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом «на уровне входных ворот».

Напомним, в середине октября 2021 года минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Также в апреле 2021 года стало известно, что Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к разработке вакцины от коронавирусной инфекции в виде назальных капель.