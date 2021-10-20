Прокуратура потребовала 3,5 лет тюрьмы для экс-чиновника правительства Новосибирской области

Гособвинение потребовало для бывшего начальника судебного управления правительства Новосибирской области Виктора Чиркунова 3,5 лет лишения свободы. Обвиняемому в хищениях экс-чиновнику смягчили наказание после его признания в содеянном.

Прокуратура Центрального района Новосибирской области потребовала для бывшего начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей правительства Новосибирской области Виктора Чиркунова, обвиняемого в хищениях, 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб., сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на гособвинителя Ксению Короед 20 октября.

Как сообщила гособвинитель, изначально сторона обвинения просила назначить Чиркунову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и штрафа 500 тыс. руб., однако в последнем слове фигурант признал свою вину в полном объёме (ранее на следствии он отрицал свою причастность к преступлению), а также ранее возместил нанесённый ущерб на 125 тыс. руб. Кроме того, представители стороны обвинения учли пенсионный возраст и состояние здоровья бывшего чиновника.

Уголовное дело о хищении в судебном управлении на 4,5 млн руб., направленных на приобретение оргтехники и кондиционеров, было заведено в 2018 году. По версии следствия, начальник ведомства Виктор Чиркунов подписал фиктивные товарные накладные о приёмке оборудования.

Уголовные дела, выделенные позднее в отдельное производство, были также заведены в отношении заместителя начальника управления, отвечавшего за подписание госконтрактов, Сергея Соколова, и директора компании-поставщика «Маленгрупп» Максима Фишера. Они заключили сделку со следствием и получили условные сроки.

К этой ситуации также причастна экс-председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. По данным следствия, в 2018 году она предупредила руководство судебного управления о предстоящих обысках, направив в ведомство документы. В результате был упущен фактор внезапности и могли быть уничтожены улики. Уголовного преследования Шатовкиной добился глава СКР Александр Бастрыкин, направивший ходатайство о соответствующем разрешении в Высшую квалификационную коллегию. В отношении экс-чиновницы было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий.