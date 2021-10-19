Пентхаус в стиле эпохи Возрождения продают в Новосибирске за 37 млн рублей

В центре Новосибирска выставлен на продажу двухуровневый пентхаус с интерьером, обустроенным, как уверяет автор объявления, в стиле эпохи позднего Возрождения. Элитный объект находится в высотке с видом на Первомайский сквер.

Объявление о продаже двухуровневого пентхауса в 16-этажном кирпичном доме премиум-класса по улице Урицкого, 21 в Новосибирске выставлено на сайте N1.ru. Стоимость объекта – 37 млн руб.

Как сообщает продавец, в жилище площадью 233 квадратных метра пять лоджий, все они выходят на Первомайский сквер.

«Интерьер оформлен по уникальному дизайн-проекту в стиле ампир и создаёт атмосферу венецианской виллы эпохи позднего Возрождения», — говорится в объявлении.

Полы в помещении покрыты дубовым паркетом и мрамором, а в ванной – керамогранитом. В гостиной установлена лестница из натурального ясеня.

В квартире имеется работающий камин — он расположен в просторной кухне площадью 60 квадратных метров, а также джакузи и крытый бассейн.

Напомним, в октябре в центре Новосибирска на продажу выставлялся памятник архитектуры.