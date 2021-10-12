Памятник архитектуры выставлен на продажу в центре Новосибирска

В центральной части Новосибирска выставлено на продажу историческое здание, известное как «дом Барабанова». Строение, которому несколько лет назад был присвоен статус памятника архитектуры, предлагается купить за 30,5 миллиона рублей.

Объявление о продаже двухэтажного дома по улице Потанинской, 14 выставлено на сайте AVITO. Заявленная цена – 30 млн 500 тыс. руб.

Как отмечает продавец, здание расположено неподалёку от метро «Площадь Ленина», Центрального парка и гимназии №1. Общая площадь помещений, которые на постоянной основе занимает арендатор, составляет 170 кв. м., в том числе площадь первого этажа – 91 кв. м и второго этажа – 79 кв. м. Высота потолков – 3,2 м.

К зданию прилагается земельный участок площадью 717 кв. м., а также парковка на 10-12 автомобилей. Все коммуникации центральные.

Здание построено в начале XX века, оно принадлежало приехавшему в Новониколаевск купцу Дмитрию Барабанову. Помимо жилых помещений, на придомовом участке располагались баня, амбар и другие хозяйственные строения.

Объект был включен в перечень объектов культурного наследия под названием «Дом Д. Е. Барабанова» в 2017 году. Это произошло после возникшего в соцсетях общественного резонанса в связи с информацией о продаже и возможном сносе дома.

Напомним, в августе в Новосибирске выставляли на продажу торговый центр.