Руководство БЦ «Партнер» в Новосибирске потребует возместить ущерб при прорыве теплосети

Руководство бизнес-центра «Партнер» в Новосибирске потребует возместить ущерб, причиненный при прорыве теплосети. Правоохранительные органы организовали проверку.

Утром 14 октября в Центральном районе Новосибирска рядом с бизнес-центром «Партнер» на улице Орджоникидзе, 38 произошел прорыв теплосети. Горячая вода хлынула в здание центра, и подтопила парковку. В результате ЧП в бизнес-центре отключили электроэнергию и отопление.

Директор бизнес-центра «Партнер» Владислав Сафонов сообщил «Континенту Сибирь», что на данный момент специалисты начали заниматься откачкой воды. По его словам, обрыв произошел напротив здания «Новосибирскэнергосбыта» (Орджоникидзе, 32 — прим. «Континент Сибирь»).

«Сегодня, во втором часу ночи, сотрудники «СИБЭКО» (подразделение Новосибирского филиала СГК) подали давление и запустили горячую воду, дабы отрапортовать, что все хорошо. Прорыв тот, видимо, не был устранен сразу, потому что к нам пошла вода», — сообщил «Континенту Сибирь» Владислав Сафонов.

Он уточнил, что в здании бизнес-центра через верхнюю парковку затопило нижнюю. Уровень воды в помещении достиг около 80 сантиметров. Утром руководство центра подало запрос в РЭС, и специалисты отключили электропитание, чтобы не возникло короткое замыкание.

«Когда откачают, будет понятно, что нужно просушить. Но повреждения мы сразу не определим. Мы будем требовать компенсацию в обязательном порядке, однако, чтобы что-то требовать, нужно определить и уточнить результат бедствия», — сказал Владислав Сафонов.

По его словам, в результате происшествия крыльцо здания просело на 10 сантиментов, около него появились провалы в асфальте. Зафиксированы повреждения керамогранита, разбиты два стекла вентилируемого фасада.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании также прокомментировали ситуацию.

«Выявили дефект на внутриквартальной трубе диаметром 200 мм вблизи бизнес-центра на ул. Орджоникидзе, 38. Поврежденный участок перекрыт, бригада уже находится на месте. Ремонт планируем завершить сегодня. В контуре отключения два жилых дома», — уточнили в компании.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области изданию сообщили, что по факту происшествия в полицию поступило заявление, проводится проверка. В прокуратуре региона также уточнили, что по данному факту будет дана оценка в рамках проверки, которое ведомство накануне анонсировало после коммунальной аварии, в результате которой в центре города два автомобиля оказались под землёй, а два десятка жилых домов и три больницы остались без отопления.

«К отопительному сезону нужно готовиться вовремя. А то, что сейчас происходит, конечно, из ряда вон выходящие случаи», — прокомментировал ЧП «Континенту Сибирь» заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Ряд организаций, арендующих помещения в бизнес-центре «Партнер», из-за происшествия временно приостановили работу. Так, сотрудник компании по проектированию, строительству и обслуживанию объектов электроэнергетики «Новая энергетика» сообщил изданию, что работники не могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате, в связи с чем работа организации остановилась.

Один из крупных арендаторов БЦ «Партнер», компания «Альфа Страхование», разместил на здании бизнес-центра объявление, согласно которому клиентам из-за неработающего офиса рекомендуется заявлять о ДТП в офисах компаний-партнеров, а по вопросам полисом обращаться по указанным номерам контактных телефонов.

При этом в компании CTI, арендующей офис в БЦ, «Континенту Сибирь» отметили, что организация работает в штатном режиме.

«У нас такой формат работы, что мы может работать из дома. Офис — место, где мы очно встречаемся для обсуждения вопросов, а так, в принципе, мы можем практически всегда работать удаленно», — сообщил «Континенту Сибирь» руководитель регионального направления «Сибирь» компании CTI Станислав Титов.

В центре повышения водительского мастерства «Автодрайвер» изданию также рассказали, что прорыв теплосети не повлиял на работу компании.

«Мы и не планировали сегодня находиться в офисе, потому что у нас есть полигон, на котором мы работаем. У нас занятия обычно проходят вечером, на этой неделе их нет. Если бы они были запланированы — происшествие стало бы проблемой», — рассказали в компании изданию.