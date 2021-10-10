В Новосибирске устраняют аварию, из-за которой без тепла осталось больше сотни домов

В левобережье Новосибирска устраняют повреждения трубопроводов, из-за которых несколько жилмассивов остались без отопления и горячей воды. В ряд домов тепло поступит 10 октября.

Из-за повреждений трубопроводов на теплотрассах левого берега Новосибирска были ухудшены параметры подачи теплоснабжения жилмассивам Северо-Чемской, Затулинский, Расточка и Бугринская роща. На отсутствие тепла и горячей воды в квартирах их жители пожаловались в субботу.

Как сообщили в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании вечером 9 октября, аварийная ситуация ликвидируется.

«️Сегодня устранили крупный дефект на тепломагистрали по улице Беловежской, из-за которого без тепла и горячей воды со вчерашнего дня оставались 155 домов», — рассказали в компании.

По сообщению СГК, после окончательного завершения работ отопление получат 88 частных домов, также будут восстановлены нормальные параметры подачи тепла для многоквартирных домов на Северо-Чемском жилмассиве, улицах Бурденко, Мира, Бетонная, Горбаня, Гэсстроевская и Оловозаводская.

Как пообещали в компании, батареи жителей должны потеплеть уже утром в воскресенье. В течение этого же дня теплоснабжение будет восстановлено на улицах Блюхера и Ватутина. 78 домов на этой территории отопление уже получили.

Ранее сообщалось о сбоях в работе информационной системы Сибирской генерирующей компании.