Утром 6 октября представители Сибирской генерирующей компании сообщили о сбое в работе информационных систем. На 12:00 7 октября система по-прежнему не работает, это подтверждают и сами представители СГК.

«Работы по восстановлению работы серверов продолжаются. Остаются временно недоступными корпоративные сервисы: Личный кабинет, Мобильное приложение и доступ на других платформах», – говорится в официальном телеграм-канале компании.

О причинах сбоя представители компании не сообщают. «Рассчитываем, что сегодня восстановят», – ответили они на запрос «Континента Сибирь» о сроках восстановления работы.

Эксперты цифрового рынка, опрошенные «Континентом Сибирь», предполагают, что причиной неполадки стал глобальный сбой, затронувший много компаний. И СГК здесь – лишь одна их них.

Ситуацию осложняет то, что сбой произошел именно в то время, когда компания ведет прием показаний счетчиков по горячей воде.

На текущий момент платежи и показания компания принимать не может. При этом расчеты через посредников в лице управляющих компаний, банков и других, по-прежнему функционируют. Но обновления информации о задолженности не происходит до восстановления работы.

Некоторые клиенты СГК уже отписались о том, что не могут подключить отопление из-за сбоя. «Континенту Сибирь» известен как минимум один такой случай: один из новосибирских предпринимателей написал в службу поддержки компании о том, что не может получить приказ о запуске по электронным каналам. Заявка была отправлена 5 октября.