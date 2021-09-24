25 сентября Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» откроет 88-й сезон. Новый театральный год начнется с размахом — сначала публика увидит премьерный спектакль «Анна Каренина», а через три недели — фестиваль актуального театра ХАОС. О том, какие еще спектакли и проекты увидят новосибирцы в новом сезоне и как «Старый дом» меняет масштабы деятельности — в интервью «Континенту Сибирь» рассказала директор театра АНТОНИДА ГОРЕЯВЧЕВА.

— Антонида Александровна, расскажите, какие премьеры готовите в 88-м театральном сезоне?

— Мы открываем 88-й театральный сезон спектаклем главного режиссера Андрея Прикотенко «Анна Каренина» по переписанному им тексту. Персонажи романа окажутся в настоящем или даже гипотетическом будущем, и мы увидим, как раскрывается знаменитый сюжет в новых красках. Следующая премьера намечена в театре на 2 ноября, но это будет не традиционный спектакль, а спектакль-концерт по знаменитым сонетам Шекспира «Songs. Shakespeare / Сонеты». В прошлом сезоне мы создали свою музыкальную группу «Эверест 9050», концерты которой состоят из песен и музыки самих артистов. А теперь мы выходим на новый уровень: новосибирский композитор Антон Ниязов написал музыку, а ребята споют и сыграют поэзию английского барда. Третью премьеру первой половины сезона мы представим публике 17 декабря. Это спектакль молодого новосибирского режиссера Джеммы Аветисян «Наизнанку». Постоянная публика театра уже могла слышать название благодаря проекту «Дисциплина»: его финалистом стала именно эта пьеса Карины Бесолти. А еще мы стремимся поддерживать молодых и талантливых представителей местной театральной школы, помогать качественному развитию среды внутри Новосибирска. Следующую премьеру мы выпустим ко Дню театра: ее сделает популярная актриса и режиссер Юлия Ауг по пьесе Марины Крапивиной «Наташа», также прогремевшей на «Дисциплине». С Юлей мы работаем не в первый раз, и ее спектакль «Злачные пажити» был очень успешен и в плане фестивальной жизни, и в зрительском отношении. А в самом конце мы ждем спектакль известного режиссера Юрия Квятковского из Москвы.

— И, конечно, совсем скоро откроется ХАОС.

— Второй Международный фестиваль актуального театра ХАОС откроется совсем скоро и пройдет с 17 по 31 октября. Почти все билеты на спектакли уже проданы, а в целом мы ожидаем, что нашу программу посмотрят больше 6000 зрителей. ХАОС этого года включает в себя не просто показы спектаклей, но и масштабную арт-резиденцию — образовательную и просветительскую программу, где жители Новосибирска вместе с кураторами создают свои проекты на тему экологии, этики, тела и информации. Проекты участников — перформансы, выставки, музыкальные эксперименты — мы выпускали с июня по сентябрь. И они становятся новым словом в контексте новосибирского искусства. А еще, кроме показов спектаклей государственных российских театров, мы впервые в Новосибирске сделали большой шоукейс независимых театров. В последние несколько лет у нас в городе появилось много негосударственных театральных коллективов, поэтому очень интересно увидеть их спектакли, собранные вместе. Это же очень важно — показать работу независимых театров города широкому зрителю, экспертам и критикам, чтобы посредством такого взаимодействия их поддержать. А уже основную программу ХАОСа, куда вошли 14 спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Воронежа, Омска, Архангельска, Казани и Новосибирска, мы представим новосибирцам с 22 по 31 октября. Среди них — «Бесы Достоевского» Театра на Бронной в постановке Константина Богомолова, «Занос» театра «Практика» и Юрия Квятковского, «Le Тартюф. Комедия» Театра на Таганке и Юрия Муравицкого.

— Помню, что Первый ХАОС запомнился зрителям еще и тем, что практически после каждого спектакля можно было остаться и обсудить его с режиссером и актерами. В этом году такая история повторится?

— Обязательно. После каждого спектакля состоится его обсуждение с режиссером, актерами и критиками. Мы прекрасно понимаем, что это полезно для театров и интересно для зрителей.

— Во второй раз «Старый дом» проведет и Фабрику нарративного театра «Дисциплина». Что нового будет в этом сезоне проекта?

— «Дисциплина» значительно расширила географию: от Калининграда через Москву и Новосибирск до Сахалина. В этом году проект становится еще интереснее и масштабнее: к работе с авторами присоединились московский театр «Практика», Чехов-центр из Южно-Сахалинска и Калининградский областной драматический театр. В течение полугода 14 авторов работали над пьесами с увлекательным сюжетом, и вот они закончены. Это отличный результат! Хотя и неудивительно, что авторы оказались такими продуктивными, потому что конкурс среди претендентов быть в «Дисциплине» был огромным — 30 человек на место. С сентября все театры-участники проводят онлайн-читки, а в ноябре пройдут «живые» чтения на сценах. Мы предполагаем яркие драматургические открытия в будущем, а сейчас испытываем большую радость, что именно благодаря первой «Дисциплине» репертуар нашего театра совсем скоро пополнится двумя современными постановками, и это значит, что проект создан и реализуется не зря.

— Сейчас большое внимание в Новосибирске уделяется и такому непростому вопросу, как реконструкция здания театра. О каких сроках реконструкции можно говорить и каким в итоге получится новый «Старый дом»?

— К существующему зданию театра мы будем пристраивать новое функциональное четырехэтажное здание. «Старый дом» вырос и в плане художественном, и в плане количественном. Репетируем мы, например, вне наших стен, становится тесно нашим актерам, нашим зрителям. Новое здание будет уникальным для России и с точки зрения пространства с залом Blackbox на 320 мест, и с точки зрения технологий. В нем будут просторное фойе, лекторий, удобное репетиционное помещение, склад декораций, цеха и кабинеты для технических служб и сотрудников. Старое здание будет реконструировано — в нем планируется создать универсальное пространство, где театр мог бы реализовывать обширную творческую офф-программу. Все-таки «Старый дом» — это больше, чем репертуарный театр, и нам важно, чтобы у нас было место, где мы проводили бы просветительские и образовательные творческие мероприятия. Конечно, мы бы хотели, чтобы какие-то работы могли начаться в конце 2022-го — начале 2023 года, но мы понимаем, что все это непросто, и оценивать, сколько будет строиться новое здание, тоже тяжело.

— Пандемия коронавируса на время перенесла деятельность театров в онлайн, но после выхода с самоизоляции многие театры решили не отказываться от такого формата работы. Планирует ли «Старый дом» запускать трансляции спектаклей?

— Для того чтобы достойно играть и в таком формате, нужно соответствовать технически. Над этим мы сейчас работаем, ведем переговоры с компаниями, которые смогут помочь воплотить идею трансляций в жизнь. «Старый дом» — театр модный, и конечно, мы хотим, чтобы наши спектакли могли видеть как можно больше зрителей.