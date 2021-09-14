11 сентября Новосибирская филармония открыла юбилейный 85-й сезон. Первым по традиции стал концерт симфонического оркестра: в этом году он тоже праздничный и посвящен 65-летию коллектива. Но помимо юбилеев впереди у филармонии огромное количество фестивалей, уникальных концертов и абонементных программ. В беседе с «Континентом Сибирь» генеральный директор Новосибирской государственной филармонии АЛЕКСАНДР БОЧАРНИКОВ рассказал, каким новый творческий год станет для учреждения и публики.

– Александр Сергеевич, прежде чем поговорить о событиях нового концертного сезона, хотелось бы спросить о фестивале «Музыкальная экспедиция», который завершился в Новосибирской области в начале сентября. Расскажите немного об итогах фестиваля. Всё ли получилось?

– К этому фестивалю мы готовились долго. Изначально мы собирались проводить его на летних уличных площадках и только в районах области, но были вынуждены перенести его проведение на конец лета-начало осени и видоизменить площадки. В итоге сибирская часть фестиваля приобрела другие оттенки: мы провели концерты фестиваля и в области и в Новосибирске, и на улице и в залах.

Концерты «Музыкальной экспедиции» посетили больше тысячи человек, и отзывы слушателей, конечно, были положительными. Музыкантов такого уровня не так часто услышишь даже у нас, в Новосибирске, да и виолончелист и худрук фестиваля Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Ларионов и виолончелист Артем Варгафтик вряд ли приехали бы с концертами, например, в Ташару. Конечно, в следующем году мы хотели бы провести фестиваль вновь, и, если с финансированием и эпидобстановкой всё будет хорошо, мы сделаем его еще более интересным.

– Какие фестивали порадуют публику филармонии в новом концертном сезоне?

– Совсем скоро, с 13 по 22 октября, у нас состоится фестиваль «SibJazzFest» с участием мировых и российских звезд джаза Триши Бутте, Жени Гимера, Седрик Онрю и Вадима Эйленкрига. В ноябре мы представим фестиваль «Credo Horus», который будет посвящен 40-летию Новосибирской хоровой капеллы, также в ноябре пройдет фестиваль духовой музыки «II Сибирские валторновые дни». В декабре мы порадуем публику Международным рождественским фестивалем искусств, а в феврале – фестивалем «Струны Сибири».

Будет немало ярких событий и весной: в марте филармония представит фестиваль современной музыки «Мартовский код», в котором примет участие известный композитор Антон Танонов и, конечно, состоится уже традиционный «Транссибирский Арт-фестиваль». А уже летом мы планируем повторить яркий детский фестиваль «Когда не надо в школу».

– Будет ли увеличено количество онлайн-трансляций? С 2022 года, насколько это известно, их проведение входит в госзадание филармонии.

– Безусловно, мы будем расширять онлайн-показы концертов, и пока актуальным остается вопрос формата таких показов. Я бы, конечно, выступал за то, чтобы это были платные показы. В Москве, например, много оплатных онлайн-концертов, но готов ли новосибирский слушатель платить за онлайн? Готовы ли слушатели других городов и стран мира платить за новосибирский продукт? Всё это можно понять только опытным путем. Но мы помним успешную подобную практику, когда в 2018 году Новосибирский симфонический оркестр выступал с пианистом Дмитрием Маслеевым в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Этот концерт был записан, его периодически показывал канал «Культура», и каким-то образом его показала телевизионная компания, которая вещает в Южной Америке. Так наш оркестр услышали 2 миллиона человек из 7 стран мира. Да, это не онлайн-трансляция, но, тем не менее, популяризация нашего коллектива. Поэтому такой формат мы будем расширять.

– Не могу не спросить и про работу Камерного оркестра филармонии. В июне этого года по истечении трудового договора Алим Шахмаметьев, худрук оркестра, покинул коллектив. Идут ли поиски нового художественного руководителя коллектива, и когда он будет представлен оркестру и публике?

– Сезон у коллектива сверстан, и за это время мы найдём худрука. Пока я могу сказать только то, что «местные» силы на позицию художественного руководителя коллектива не рассматриваются. Срочно искать кого-то, чтобы худрук просто был – это плохая история, поэтому, когда мы поймем, что худрук устраивает филармонию и коллектив, а филармония устраивает худрука, всё сразу случится.

– В новом сезоне филармония вновь запустила систему абонементов. Сохранились абсолютно все абонементы, или от некоторых всё же пришлось отказаться?

– В прошлом сезоне мы брали на паузу некоторые детские абонементы, но с этого сезона мы возобновили всё, что было у нас до пандемии. Понимаете, ещё чуть-чуть ограничений, и публика разучится ходить в филармонию. Даже та публика, которая ходила на концерты регулярно. Мы стараемся работать так, чтобы к нам приходила публика, которая в филармонии еще не была. Был у нас в августе проект #НеФестиваль, где было четыре разных концерта: и музыкально-драматический спектакль, и концерт камерного оркестра, и необычная коллаборация органиста и ансамбля «Сибирский брасс», и концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева с квинтетом Павла Тимофеева. И та самая «другая» публика к нам пришла. На привлечении нового слушателя в наши залы и будет строиться наша работа в нынешнем концертном сезоне. Думаю, поможет нам в этом и участие в программе «Пушкинская карта».

– Кстати, о «Пушкинской карте». На какие концерты молодежь покупает билеты?

– А это очень интересное наблюдение. В сентябре подавляющее большинство билетов молодежь покупает на концерты симфонического оркестра и Биг-бэнд Владимира Толкачёва. На другие концерты билеты покупают тоже, но не в таком количестве. И удивительно то, что молодые слушатели выбирают концерт не по ценовому принципу. Например, на концерт-открытие сезона «65 лет оркестру» билеты были недешевые – от полутора до четырех тысяч, и средняя цена купленного билета по «пушкинской карте» – 2200 рублей. То есть студент практически все эти деньги потратил на один концерт. И это о многом говорит.

В прошлом году мы планировали позволить студентам консерватории посещать наши концерты бесплатно, но, раз в этом сезоне государство выделило студентам деньги на посещение учреждений культуры, для студентов мы решили отменить бесплатный проход на концерты, которые идут по «Пушкинской карте». На те концерты, куда по «Пушкинской карте» попасть нельзя, мы будем рады видеть молодежь по установленным льготным ценам.

– Как в новом сезоне продолжится сотрудничество филармонии с Новосибирской консерваторией? Может быть, будут созданы какие-то совместные программы?

– Концертный зал консерватории находится на ремонте, и поэтому репетиции симфонического оркестра консерватории в нынешнем сезоне, как и в прошлом, будут проводиться в Камерном зале филармонии. В этом году консерватория отметит и свой юбилей – 65 лет – и он тоже пройдет в стенах новосибирской филармонии. Что кается практики, то мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы профильный вуз поставлял нам достойных выпускников для работы в наших коллективах. На мой взгляд, и сама консерватория заинтересована в том, чтобы выпускники были трудоустроены в ведущих коллективах региона. Поэтому история сотрудничества с консерваторией носит обоюдный характер. Сейчас мы стараемся сотрудничать с колледжем культуры, чтоб его студенты проходили у нас практику. Вообще, мы всем учебным заведениям рады, главное – чтоб и они нам были рады тоже.

– Александр Сергеевич, каким вы хотели бы видеть новый творческий сезон?

– Филармонии сейчас непросто – работать при такой загрузке зала и замкнутости новосибирцев на фоне пандемии почти что бесполезно. Но мы, тем не менее, работаем ради того, чтобы привозить в Новосибирск таких артистов, которые вряд ли приедут сюда еще раз. Конечно, сейчас таких историй, когда люди стоят на ступеньках, во всех проходах и с замиранием сердца слушают концерты и смотрят спектакли – уже практически нет и, наверно, не будет. Меняется время. Но всё-таки хотелось бы, чтоб люди оставались открытыми и смотрели что-то уникальное не только в филармонии, но и в театрах города. Мне почему-то вспомнилось, как в 1990-м Театр армии приезжал с большими гастролями в «Глобус» и привозил спектакль «Павел I», где играл артист Олег Борисов. И я помню эти ощущения, когда ты смотришь спектакль и понимаешь, что в Новосибирске такого ты больше не увидишь. Так вот хотелось бы, чтобы такие ощущения возникали у новосибирской публики как можно чаще.