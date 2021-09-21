В привлечении Николая Скороходова к ответственности по долгам новосибирского «Холидея» отказали в кассации

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы кредиторов банкротящегося «Холидея», требовавших привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ритейлера ряд аффилированных компаний и физлиц, включая сооснователя торговой сети Николая Скороходова.

Решение кассационной инстанции на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликовал на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов. С заявлением о привлечении аффилированных с должником лиц к субсидиарной ответственности ранее обратились в суд кредиторы ритейлера, включая компании «Скарлетт», «Сладонеж», «Балтика» и других.

Кредиторы требовали привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Холидея» ряд юридических лиц, включая ООО «ФЦ Сибирь» и «Бест прайс», а также физлиц. В число физических лиц вошли сооснователь торговой сети Николай Скороходов, его бизнес-партнер Александр Брыкин, директор учрежденной «Холидеем» управляющей компании «Кора» Роман Яблоков, руководитель ООО «ФЦ Сибирь» (управляющая компания сети «Фермер-центр» — «КС») Алексей Захаров, соучредитель «Холидей Маркетинг» Сергей Степанов, бизнесмены Игорь Иванов, Владимир Трунов и Илья Сухарев.

Ранее в удовлетворении требований кредиторов отказали арбитражный суд Новосибирской области и Седьмой арбитражный апелляционный суд, сейчас их решения подтвердила кассационная инстанция. Напомним, арбитраж признал «Холидей» банкротом в феврале 2019 года. В реестр кредиторов «Холидея» на тот момент было включено 80% всех заявленных требований на общую сумму 14 млрд рублей.