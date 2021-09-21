Названы лидеры и аутсайдеры по реализации нацпроекта БКАД в регионах СФО

Средняя готовность дорожных объектов в рамках нацпроекта БКАД в регионах СФО составляет 65%. В числе лидеров – Красноярский край и Кемеровская область, отстающий регион – Республика Хакасия.

О ходе реализации в сибирских регионах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) во вторник сообщили в Сибирском окружном информационном центре. На 20 сентября в среднем готовность дорожных объектов в регионах СФО составляет 65% от плана на 2021 год.

Лидерами в реализации нацпроекта в аппарате полпреда назвали Красноярский край и Кемеровскую область, где выполнено более 80% от плана. Самая сложная ситуация отмечается в Республике Хакасия, где выполнено лишь 40% дорожных работ. «В Республике Тыва, Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях показатель готовности дорожных объектов варьируется в пределах от 60% до 75%», — добавили в полпредстве.

В этом году в рамках нацпроекта в регионах СФО предусмотрены работы на 681 дорожном объекте. Это участки автодорог регионального значения и улично-дорожной сети агломераций общей протяженностью 2 тыс. километров. На середину сентября в нормативное состояние приведено более 450 км автомобильных дорог.

Напомним, в августе текущего года замгенпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение министру транспорта Новосибирской области Анатолию Костылевскому, связанное с ходом реализации в регионе БКАД. В рамках нацпроекта на территории Новосибирской области реализуются региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». При этом, на конец июля их кассовое исполнение составляло менее 50 %.