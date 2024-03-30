Суд в Новосибирске обязал подрядчика за свой счет устранить дефекты, возникшие из-за некачественного ремонта городских улиц

Арбитражный суд Новосибирской области обязал компанию «СТС-Плюс» за свой счет привести в порядок дорожное полотно на трех улицах Новосибирска. С жалобой на подрядчика в суд обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного строительства» Новосибирска.

Как следует из решения Арбитражного суда Новосибирской области ООО «СТС-Плюс» при наступлении климатических условий в срок не позднее 1-го июня 2024 года должно устранить недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному контракту, заключенному в 2022 году. На проезжей части улиц Большевистская, Березовая и Российская на различных участках выкрошилось асфальтобетонное покрытие, просели колодцы. В решении приводится точное местоположение дефектов, требующих устранения.

Это далеко не первая претензия к работе ООО «СТС-Плюс». В 2023 году Арбитражным судом Новосибирской области было принято и рассмотрено почти 30 исков, связанных с качеством дорожных работ, а в начале 2024 года – еще 4 иска. Из общего числа около 20 заявлений поступило от МКУ «Управление дорожного строительства» и МКУ «Гормост», а одно – от администрации рабочего посёлка Колывань.

В сентябре 2020 года МКУ «Управление дорожного строительства» заключило муниципальный контракт с «СТС-Плюс» на ремонт нескольких дорог в Новосибирске с использованием усовершенствованного покрытия, среди них – главная улица города Красный проспект. Однако в августе 2023 года, после недолгого периода эксплуатации, были обнаружены дефекты в виде колеи глубиной от 25 до 40 миллиметров на крайней левой полосе участка от улицы Северной до площади Калинина. На момент обнаружения дефекта гарантийный срок еще не истек, поэтому согласно контракту ООО «СТС-Плюс» обязано было исправить недочеты. Тем не менее, подрядчик претензию проигнорировал. Заказчик обратился в арбитражный суд, который 5 февраля этого года вынес решение, по которому ООО «СТС-Плюс» обязан устранить дефекты до мая 2024 года при наступлении подходящей погоды.

По данным сервиса Rusprofile, учредитель и директор ООО «СТС-Плюс» – Исмаилзаде Анар Эльданиз Оглы. В 2023 году выручка организации составила 104 млн рублей (годом ранее 887 млн руб.), чистая прибыль – 267 тыс. рублей (в 2022 году – 33 млн руб.). Среди самых крупных заказчиков – МКУ «Управление дорожного строительства» (23 контракта на 769 434 386 руб.), ТУАД (8 контрактов на 587 202 969 руб.), департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска (31 контракт на 202 204 984 руб.), МКУ «Гормост» (1 контракт на 171 861 110 руб.) и другие.

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