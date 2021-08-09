Генпрокуратура объявила предостережение двум новосибирским министрам

Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения главе минтруда и соцразвития Ярославу Фролову, а также министру транспорта Новосибирской области Анатолию Костылевскому.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«Демешин Д.В. предупредил министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, а также министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, что в случае непринятия мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей, они могут быть привлечены к установленной законом ответственности», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

Основанием для объявления предостережений послужило ненадлежащее осуществление со стороны профильных министерств полномочий по контролю за подведомственными предприятиями и учреждениями, а также невыполнение в полном объеме запланированных мероприятий.

Уточняется, что в настоящее время муниципалитетами региона не в полном объеме освоены субвенции на цели приобретения жилых помещений для детей-сирот.

«Обеспечено жильем лишь 86 граждан этой категории, в том числе 41 – во исполнение решений судов», — сказано в сообщении.

В рамках БКАД на территории Новосибирской области региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». При этом, на конец июля их кассовое исполнение составляет менее 50 %..

Отмечается, что министерство транспорта и дорожного хозяйства области не организовало должный контроль за деятельностью ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», которым реализация запланированных мероприятий осуществляется с отставанием от графиков работ.

Напомним, в середине мая депутаты Заксобрания Новосибирской области сообщили о работе над законопроектом о предоставлении нуждающимся сертификатов на приобретение жилья. Прием документов для включения в реестр заявителей на предоставление сертификатов стартовал 26 июля. Размер выплаты по документу составляет около1,6 млн рублей. На него можно приобрести жилое помещение общей площадью не менее 20 кв. м.

Отметим, всего в Новосибирской области в 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено бюджетом более 1, 2 млрд рублей.