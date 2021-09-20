Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные задержаны в Тюменской области

В Тюменской области задержали двух заключенных, которые совершили побег из колонии-поселения в Новосибирске.

Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками полиции Новосибирской и Тюменской областей задержали двух заключенных, которые в июле сбежали с участка колонии-поселения исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержаны осужденные Козлов В.В. и Горлов А.С., самовольно покинувшие участок колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области», — сказано в сообщении.

Напомним, в середине июля стало известно, что осужденные ушли из-под надзора с участка колонии-поселения при ИК-8 строгого режима, расположенного в Калининском районе Новосибирска. Их пропажу заметили во время проведения плановой проверки осужденных.

Сбежавшие — 25-летний Виталий Козлов, осужденный за преступления против собственности, и 27-летний Александр Горлов, который также осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Через несколько дней после побега руководство регионального ГУФСИН России объявило награду за помощь в розыске осужденных. За информацию, которая «будет способствовать задержанию разыскиваемых», в ведомстве пообещали вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.