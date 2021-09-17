Андрей Травников проконтролировал работу Центра общественного наблюдения в первый день голосования

В Новосибирской области стартовал первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. С 8 утра работают почти две тысячи избирательных участков, начал работу и Центр общественного наблюдения за ходом голосования и штаб видеонаблюдения, расположенные в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова.

На видеопанели из восьми мониторов транслируется происходящее на избирательных участках, где установлены видеокамеры. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели следят за выборами в режиме онлайн и смотрят ранее сохраненные записи. Также в штабе видеонаблюдения организована работа колл-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов.

«Мы организовали больше рабочих мест для наблюдателей, за счет чего появилась возможность оперативно реагировать на любые инциденты и возникающие вопросы. Увеличилось количество избирательных участков, которые оборудованы постоянным видеонаблюдением: их более 80 процентов, вплоть до самых отдаленных районов. Также рядом находятся общественные наблюдатели, представители партий, которые участвуют в избирательном процессе, и любой из представителей может прийти и наблюдать за теми участками, которые ему в первую очередь важны. Такая организация способствует обеспечить полную прозрачность», – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам избирательная комиссия Новосибирской области выступает за абсолютную открытость всех избирательных процедур, которые будут проходить на избирательных участках в дни голосования. Видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает убедиться в легитимности избирательной кампании.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, наблюдатели прошли обучение и будут работать по единым стандартам: «Мы пригласили сюда и наблюдателей от политических партий, и кандидатов, которые вместе с нашими – от Общественной палаты – проходили обучение. Они все работают по единым стандартам, чтобы избирателю все было понятно и доступно».

В этом году число наблюдателей увеличено в три раза: 67 человек будут работать в две смены. Также будет организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели будут следить за возможным движением вокруг сейф-пакетов.

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября в работе штаба примут участие член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, общественные наблюдатели, члены и эксперты Общественной палаты региона и политических партий, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся в Новосибирской области с мониторинговой миссией.

Центр общественного наблюдения работает круглосуточно все три дня голосования. Видеонаблюдение ведется при соблюдении всех мер эпидбезопасности.