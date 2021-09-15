Собиравшего деньги на туалет худрука красноярского театра уволили за «неисполнение обязанностей»

Из драматического театра под Красноярском, получившего в стране определённую известность после организации сбора средств на строительство туалета, уволен художественный руководитель Дмитрий Турков. Вместе с ним ушло большинство артистов.

Режиссёр из Санкт-Петербурга Дмитрий Турков, работавший художественным руководителем драматического театра в селе Мотыгино Красноярского края, уволен из учреждения. Ему объявили, что он не справляется со своими служебными обязанностями, сообщил Telegram-канал «Смерть СМИ в прямом эфире» 15 сентября.

По словам Туркова, о грядущем увольнении его уведомили ещё в начале года. Всё это время мужчина пытался «исправить положение».

«Без поддержки минкульта и при активном психологическом давлении на меня и актёров – ничего не вышло», — приводит слова Дмитрия Туркова Telegram-канал.

Как сообщили местные СМИ, увольнение худрука связано с тем, что, по словам самого Туркова, озвученные им проблемы «не хотели решать». Есть вероятность, что речь идёт о финансовых трудностях, которые, в частности, заставили сотрудников театра в ноябре прошлого года организовать сбор средств на краундфандинговой платформе на строительство благоустроенного туалета для учреждения. Инициатором этой идеи стал Дмитрий Турков.

В конце ноября 2020 года муниципальный театр передали в краевую собственность. Как объяснили тогда в краевом минкульте, цель инициативы – увеличить финансовые возможности учреждения за счёт его нового статуса.

Мотыгинский театр в Красноярском крае появился в 1993 году на базе клуба геологической экспедиции, он стал первым и единственным в России профессиональным сельским театром. За последние годы его коллектив был отмечен рядом фестивалей и конкурсов, в числе которых – национальная театральная премия «Золотая маска».

Ранее сообщалось о том, что новосибирский театр «Красный факел» откроет новый сезон премьерными спектаклями и отправится на гастроли в Хорватию.