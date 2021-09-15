В первой половине нового театрального сезона «Красный факел» представит публике три премьеры и посетит с гастролями город Загреб (Хорватия). Об этом руководство театра сообщило в ходе пресс-конференции 14 сентября.

Малая сцена театра начнёт работу 15 и 16 сентября – здесь театр покажет премьеру бытовой комедии «Мы идем смотреть «Чапаева». Пьесу Олега Данилова поставил Константин Телегин, он же в составе с заслуженным артистом России Андреем Черных будет исполнять главную мужскую роль.

18 и 19 сентября на Большой сцене сезон откроется масштабным спектаклем «Достоевский. Невозможное чудо». Пьеса Алексея Куралеха, основанная на дневниках и воспоминаниях второй жены и преданной помощницы Федора Достоевского Анны Сниткиной предлагает взглянуть на биографию писателя с непривычного ракурса. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жизни с гением и жертвенности.

«Пьеса по структуре очень сложная: она пытается охватить 20 лет совместной жизни героев. При всём интересе к фигуре Достоевского здесь есть универсальный сюжет – история жизни с гением и любви как служения. В спектакле мы попытаемся показать противоречивую биографию Достоевского и невозможное счастье», – рассказал режиссер спектакля Владимир Золотарь.

Следующим проектом станет новый спектакль главного режиссера театра Тимофея Кулябина – он обратился к норвежскому драматургу Генрику Ибсену и выбрал пьесу «Дикая утка». Драму Ибсена режиссер планирует репетировать не обычно – большая часть репетиционного процесса пройдет в специальном помещении, где будет выстроена квартира главных героев, а на финальном этапе декорацию перенесут в пространство Большой сцены. Премьера «Дикой утки» намечена на 18 декабря.

«Спектакль будет содержать в себе семейную драму, где долгое время скрывалось темное прошлое. По сюжету в семью приедет новый герой и обнажит тайны прошлого. Наша история сохранит сюжетные повороты пьесы и её героев, но будет перенесена в нынешнее время и рассказана актуальным языком», – поделился режиссёр Тимофей Кулябин.

Также театр ждет ещё одно важное событие – в конце сентября актёры «Красного факела» отправятся в Хорватию и в рамках Международного театрального фестиваля на сцене Хорватского национального театра в Загребе покажут спектакль «Три сестры». Постановка будет идти 3 дня – 27, 28 и 29 сентября.