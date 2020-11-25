«Стал «театральной Меккой»: минкульт Красноярского края забрал себе театр, собиравший деньги на туалет

Министерство культуры Красноярского края передаёт в краевую собственность муниципальный драматический театр в посёлке Мотыгино, сотрудники которого запускали в интернете сбор средств на строительство благоустроенного туалета в здании учреждения. Соответствующее сообщение появилось на сайте минкульта региона 25 ноября.

Как отмечается в сообщении, культурный потенциал театра «перорос» районный уровень.

«Статус муниципального бюджетного учреждения сдерживает дальнейшее развитие как творческого коллектива, так и материально-технической базы. Возможности районного бюджета ограничены в финансировании профессионального театра на необходимом уровне. Учитывая уникальный статус учреждения, принято решение о переводе мотыгинского театра из муниципального в краевое ведение», — объяснили в министерстве.

Как отметили в краевом минкульте, созданный в 1993 году на базе клуба геологической экспедиции Мотыгинский театр стал первым и единственным в России профессиональным сельским театром. За последние годы он неоднократно становился участником и победителем различных фестивалей и конкурсов, в том числе международных. В 2020 году учреждение вошло в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».

«За последние годы театр в Мотыгино посетили многие ведущие профессиональные критики и режиссеры. Труднодоступный театр в таежной глубинке стал своеобразной «театральной Меккой» в Красноярском крае», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что решение уже согласовано с руководством театра и районной администрацией и одобрено губернатором региона. Кроме того, подготовлен план мероприятий по приёму учреждения в государственную собственность, а соответствующее предложение рассмотрят в Заксобрании края.

В ноябре сотрудники Мотыгинского театра под руководством главного режиссёра Дмитрия Туркова организовали в интернете сбор средств на строительство туалета в здании учреждения. Они рассказали, что актёры и персонал вынуждены пользоваться деревянной уборной, которая расположена на улице. Объём пожертвований на краундфандинговой платформе «Планета.ру» уже превысил заявленную сумму в 300 тыс. руб. Сейчас он составляет почти 850 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что в рамках нацпроекта «Культура» по новосибирскому «Театру Афанасьева» освоено лишь 14% выделенных средств.

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