В рамках нацпроекта «Культура» по новосибирскому театру Афанасьева освоено лишь 14% выделенных средств

В понедельник, 16 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл очередное оперативное совещание. Одной из актуальным тем стало финансирование по нацпроекту «Культура».

По итогам докладов министр культуры области Наталья Ярославцева рассказала главе региона о фактическом срыве освоения средств по федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура», направленных на реконструкцию одного из новосибирских объектов.

Министр сообщила, что из 100 миллионов рублей, выделенных на паритетных началах из федерального и областного бюджетов на реконструкцию муниципального театра Афанасьева в текущем году, к середине ноября освоено всего 14%.

Наталья Ярославцева также заявила, что уже продолжительное время не может добиться подвижек по этому вопросу. «Министерство культуры РФ очень обеспокоено этой ситуацией, так же, как и мы. Четыре месяца я призываю к тому, что нужно продолжать эту работу. На сегодня освоено 14 млн рублей средств», — сказала руководитель регионального минкульта.

На возражения мэра Новосибирска Анатолия Локтя о том, что денежные средства под задачу до сих пор не получены, губернатор области Андрей Травников сказал градоначальнику, что они были перечислены в бюджет ещё весной 2020-го года и попросил его разобраться в сложившейся ситуации.

Глава региона напомнил мэру, в зону ответственности которого входит и реконструкция новосибирского театра Афанасьева, что в конце года федеральные министерства, особенно минфин России, обращают особое внимание на освоение выделенных средств. «А с учётом того, что реконструкцию театра предстоит продолжать в 2021-22 годах, сбоев в освоении средств нельзя допускать. Иначе «срежут» финансирование», — добавил Андрей Травников.

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