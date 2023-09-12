В Красноярске достроили третий корпус драмтеатра им. Пушкина

Строительство третьего корпуса красноярского драмтеатра им. Пушкина завершено на 100%. Первых зрителей площадка примет после выдачи необходимого разрешения, сообщают в пресс-центре краевого правительства.

На площади почти в 3000 кв. метров разместились малая сцена, репетиционные залы, гримерные, мастерские, студия звукозаписи, а также арт-кафе. На крыше оборудована сцена, на которой будут проводить спектакли под открытым небом.

Новый мультиформатный блок создан в рамках нацпроекта «Культура». Руководитель региона Михаил Котюков проинспектировал здание.

«Уверен, что театралы оценят перемены, которые здесь произошли. Благодаря объемному звуку, современному свету зрители малой сцены смогут почувствовать себя участниками представления. Особая радость для пушкинцев — цеха и оборудование переезжают в отдельный корпус. Раньше им приходилось ютиться за пределами театра. Теперь декорации и все производство, необходимое для постановок, будут под рукой», — написал в своем телеграм-канале Михаил Котюков.

Он также отметил, что сейчас в театре вовсю идет работа над новым спектаклем, который зрители увидят в октябре, когда малая сцена распахнет свои двери.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что проект реконструкции иркутского ТЮЗа не прошел экспертизу.