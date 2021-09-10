Решение о новом мусорном полигоне в Новосибирском районе будет принято после дополнительных исследований

В правительстве Новосибирской области обсудили промежуточные итоги государственной экологической экспертизы и геологических изысканий на земельном участке в Новосибирском районе, который ранее был выбран для размещения нового полигона ТКО. Специалисты пришли к выводу, что окончательно решить вопрос размещения нового мусорного полигона позволят дополнительные исследования с учетом инженерных технологий. Работы ведутся под контролем областных властей и общественности.

Как рассказывал «Континент Сибирь», еще в апреле 2021 года областные власти выбрали место для строительства нового мусорного полигона. Земельный участок на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района площадью порядка 200 гектар был предварительно обследован специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Научно-исследовательскую работу проводили, чтобы установить соответствуют ли гидрогеологические условия выбранной территории для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО.

Участие в совещании под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки приняли министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Игорь Ельцов и другие.

Как рассказал собравшимся вице-губернатор Сергей Сёмка, из всей исследованной территории был выбран конкретный небольшой участок в 35-40 гектар. Этой площади достаточно для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона. Сегодня на этой территории проводятся дополнительные геологические исследования методом бурения. «Совместно с институтом (ИНГГ СО РАН) и проектировщиками мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем дальнейшие решения по совместной работе», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Участники совещания пришли к выводу, что выявленные в результате научно-исследовательской работы риски, могут быть успешно нивелированы применением современных инженерных технологий, и делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.

«Решить вопрос обеспечения экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путём, применение современных технологий строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране, в соседних регионах», – отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

Напомним, ранее правительство Новосибирской области совместно с депутатами, представителями общественности приняло решение о необходимости размещения в регионе новых объектов в сфере обращения с отходами, так как имеющиеся полигоны в левобережной и правобережной части в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. Все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами. Утверждение участка строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В августе сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило нарушения природоохранного законодательства на мусорных полигонах Новосибирской области. А в конце июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о мерах, которые планируется предпринять на полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный».