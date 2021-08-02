Росприроднадзор нашел нарушения на мусорных полигонах Новосибирской области

Василий Попов
 
Росприроднадзор нашел нарушения на полигонах ТКО Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило нарушения природоохранного законодательства на мусорных полигонах Новосибирской области.

Результаты проверки обращений о нарушениях природоохранного законодательства на полигонах ТКО поступили в межрегиональную экологическую общественную организацию «Зеленый Фронт». Так, нарушения были выявлены, в частности, в ходе проведения проверки полигона ТБО в районе поселка Кольцово.

Специалисты установили, что размещение отходов проводилось за пределами  границ земельного участка, что является самовольным занятием земель.

«Выявлено невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий  по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращении других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель и предоставлении недостоверной информации о состоянии окружающей среды», — отмечается на сайте «Зеленого фронта».

За нарушение природоохранного законодательства  в отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. В ведомстве также рассмотрели обращение активистов о признаках нарушений законодательства на полигоне «Гусинобродский», который эксплуатирует МУП «САХ» . Экологи сообщали, в частности, об отсутствии ограждения по периметру территории полигона, бетонной ванны для мойки и дезинфекции ходовой части мусоровозов и другом, однако Росприроднадзор отказал в проведении внеплановой проверки. Причиной отказа послужило отсутствие в обращении сведений о фактах причинения вреда окружающей среде или возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году по результатам плановой проверки было установлено, что МУП «САХ» не осуществил должным образом контроль за состоянием земель и не выполнил требования, мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв и предотвращения иного негативного воздействия на окружающую среду. Ему было выдано предписание об устранении нарушений, однако в июне 2021 года выяснилось, что МУП не выполнил требования, в связи с чем ему было выдано новое предписание.

Напомним, в конце июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о мерах, которые планируется предпринять на полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный». По словам градоначальника, на данный момент рассматривается перспектива не развития данной территории, а её консервации, однако сейчас ее эксплуатация необходима, так как около половины всех твердых коммунальных бытовых отходов, которые утилизируются в городе, принимает этот полигон.

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