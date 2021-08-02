Росприроднадзор нашел нарушения на мусорных полигонах Новосибирской области

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило нарушения природоохранного законодательства на мусорных полигонах Новосибирской области.

Результаты проверки обращений о нарушениях природоохранного законодательства на полигонах ТКО поступили в межрегиональную экологическую общественную организацию «Зеленый Фронт». Так, нарушения были выявлены, в частности, в ходе проведения проверки полигона ТБО в районе поселка Кольцово.

Специалисты установили, что размещение отходов проводилось за пределами границ земельного участка, что является самовольным занятием земель.

«Выявлено невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращении других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель и предоставлении недостоверной информации о состоянии окружающей среды», — отмечается на сайте «Зеленого фронта».

За нарушение природоохранного законодательства в отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. В ведомстве также рассмотрели обращение активистов о признаках нарушений законодательства на полигоне «Гусинобродский», который эксплуатирует МУП «САХ» . Экологи сообщали, в частности, об отсутствии ограждения по периметру территории полигона, бетонной ванны для мойки и дезинфекции ходовой части мусоровозов и другом, однако Росприроднадзор отказал в проведении внеплановой проверки. Причиной отказа послужило отсутствие в обращении сведений о фактах причинения вреда окружающей среде или возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году по результатам плановой проверки было установлено, что МУП «САХ» не осуществил должным образом контроль за состоянием земель и не выполнил требования, мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв и предотвращения иного негативного воздействия на окружающую среду. Ему было выдано предписание об устранении нарушений, однако в июне 2021 года выяснилось, что МУП не выполнил требования, в связи с чем ему было выдано новое предписание.

Напомним, в конце июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о мерах, которые планируется предпринять на полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный». По словам градоначальника, на данный момент рассматривается перспектива не развития данной территории, а её консервации, однако сейчас ее эксплуатация необходима, так как около половины всех твердых коммунальных бытовых отходов, которые утилизируются в городе, принимает этот полигон.