МТС дотянула проводной интернет в дачные пригороды Новосибирска

МТС объявляет о первых итогах проекта по запуску широкополосного доступа (ШПД) к интернету в дачных локациях Новосибирска. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

По его словам, для жителей дачных и коттеджных поселков наличие интернета имеет важное значение: многие проводят за городом все лето, продолжая вести работу, проходить онлайн-обучения, встречаться с близкими и родными.

С начала года доступ к услугам высокоскоростного домашнего интернета и цифрового телевидения впервые получили жители 8 000 дачных участков в направлении Бердского шоссе. Сюда вошли дачные сообщества «Парус», «Дорожник», «Строймашевец» Нижней Ельцовки.

«Самые активные потребители интернет-трафика живут не в больших городах, а за их пределами – в дачных и коттеджных поселках, которые активно развиваются. Наиболее отчетливо эта тенденция проявилась летом прошлого года, года тысячи новосибирцев «переехали» в сады и на дачи, используя такую возможность для удалённой работы, — отметил Александр Соловенчук. — А значит, требуются современная инфраструктура и инновационные сервисы, которые обеспечат комфортные условия для жизни».

В планах МТС развивать проект и обеспечить высокую скорость загрузки интернета и бесперебойную передачу данных, а также качественный телевизионный приём в дачных массивах Рыбачьего и Голубого залива.