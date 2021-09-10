25 лет «ТВЭЛу». Стоило ли консолидировать атомную промышленность?

Уже четверть века Новосибирский завод химконцентратов входит в состав топливной компании «ТВЭЛ». Каких успехов удалось добиться НЗХК в составе корпорации и мог ли он остаться самостоятельным игроком на рынке ядерного топлива, разбирался «Континент Сибирь».

Одним из крупнейших предприятий Новосибирска, в немалой степени оказывающим влияние на развитие мегаполиса, является Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК). Вот уже 25 лет, начиная с 12 сентября 1996 года, этот флагман высокотехнологичных производств входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» — топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

На текущий момент «ТВЭЛ» можно считать единственным поставщиком топливных сборок для всех типов ядерных реакторов российских АЭС, исследовательских и судовых реакторов, а также одним из ведущих игроков мирового рынка ядерного топлива, на долю которого приходится до 17% его поставок. В общей сложности «ТВЭЛ» сегодня обслуживает 75 реакторов в 15 государствах и обеспечивает более трети мирового производства обогащенного урана.

В девяностые годы прошлого века были моменты, когда НЗХК был самостоятельным игроком на мировом рынке ядерного топлива. Но через несколько лет завод наряду с другими предприятиями атомной промышленности вошел в состав единой структуры. Ознакомившись с экономическими показателями завода за период нахождения в составе «ТВЭЛ», освоенными им технологическими инновациями и мнением ряда ветеранов производства, можно сделать вывод, что консолидация атомной отрасли оказалась для нее спасительным и единственно верным решением.

История НЗХК

Новосибирский завод химконцентратов был основан в 1948 году как предприятие-дублер для расположенного в подмосковном городе Электростали Машиностроительного завода (МСЗ). В годы создания ядерного щита СССР МСЗ был перепрофилирован с выпуска артиллерийских и реактивных снарядов на производство урановой продукции. Первоначально это были изделия сугубо военного назначения.

Производство на НЗХК, как и на МСЗ, начиналось с урановых блочков, которые затем помещались в уран-графитовые реакторы для облучения нейтронами и наработки в них оружейного плутония.

Несколько десятков лет интенсивной эксплуатации уран-графитовых реакторов дали стране более чем достаточный запас ядерного оружия. В первой половине 50-х годов МСЗ постепенно начал переключаться на «мирный атом», запустив линию производства тепловыделяющих сборок (ТВС) для энергоблоков атомных электростанций. А в 70-е годы производство тепловыделяющих сборок освоил и НЗХК. Его первоначальной специализацией стали ТВС для исследовательских реакторов.

Будучи дублером завода МСЗ в Электростали, Новосибирский завод химконцентратов имел более узкую специализацию по видам продукции и выпускал примерно вдвое меньший объем ядерного топлива, что отражает сравнительная статистика. К примеру, в 1999 году МСЗ поставлял тепловыделяющие сборки для 47 атомных энергоблоков с мощностью генерации электроэнергии в 30,12 ГВт, а НЗХК — для 22 энергоблоков, вырабатывавших 19,71 ГВт электроэнергии.

Номенклатура производимых на НЗХК изделий постепенно расширялась. Еще с конца 50-х годов предприятие освоило первый неядерный профиль — производство металлического лития и его солей. В 80-е к ядерному топливу для исследовательских реакторов добавились тепловыделяющие сборки для энергоблоков атомных электростанций.

Девяностые годы XX столетия ознаменовались серьезными потрясениями, постигшими и некогда закрытую атомную отрасль. Вследствие распада СССР на 15 независимых государств стали разрушаться наработанные ранее кооперационные связи. Чрезмерная либерализация экономики привела к фактическому уничтожению большинства министерств, в числе которых оказался и Минатом СССР. Часть предприятий, относящихся к оборонному комплексу, осталась в государственной собственности, а другая часть, как НЗХК, попали под акционирование и стали фактически самостоятельными субъектами рынка.

С одной стороны, акционирование стало благом для предприятия, так как позволило ему повысить эффективность своей деятельности за счет передачи в муниципалитет множества ранее состоявших на балансе непроизводственных активов — жилого фонда и объектов соцкультбыта. Но также оно предполагало самостоятельную работу по всей цепочке производства ТВС (от обеспечения всеми необходимыми материалами и комплектующими до сбыта и расчетов с поставщиками и потребителями) с получением прибыли. Однако в условиях разрушения кооперации и дефицита денежных средств эта идея не сработала.

Рыночный атом

Руководитель информационно-выставочного центра НЗХК Евгений Забарин в комментарии «Континенту Сибирь» напомнил, в какой ситуации оказался завод на заре рыночных отношений: «Главные платежи предприятия — это налоги и заработная плата. В девяностые годы наличных денег в стране не было, работала в основном система взаимозачетов. НЗХК поставлял тепловыделяющие сборки на АЭС, а электростанции, в свою очередь, рассчитывались с нами продукцией тех предприятий, которые пользовались их электроэнергией. Получали строительные материалы, оборудование, продукты питания. Был случай, когда получили троллейбусы. В счет поставок по другому заказу для работников завода строили жилой дом».

Вместе с тем собеседник «Континента Сибирь» отметил, что предприятия конечного передела, такие как МСЗ и НЗХК, в рыночных условиях находились в лучшем положении, чем другие предприятия отрасли. По его словам, это было связано с тем, что оба завода создавали высокотехнологичные изделия с высокой добавленной стоимостью и имели дело непосредственно с заказчиками, что позволяло им договариваться о хорошей цене на свою продукцию.

Евгений Забарин рассказал, что МСЗ сильно выручали иностранные заказы, за которые контрагенты рассчитывались валютой: «В наиболее выигрышном положении, конечно, оказался МСЗ. Этот завод всегда был более развитым в плане номенклатуры выпускаемой продукции. Например, только на нем изготавливаются топливные кассеты для судовых реакторов нашего атомного флота. Именно он производит ТВС для большинства наших зарубежных клиентов».

Руководитель информационно-выставочного центра НЗХК добавил, что новосибирский завод также осуществлял поставки за рубеж ядерной и неядерной продукции. Но их объем был недостаточным, чтобы выплачивать работникам НЗХК заработную плату в полном объеме: «Как только наличные деньги появлялись, их в первую очередь направляли на зарплату. Выплачивали даже 10–15% от объема зарплаты».

В 1991 году, чтобы как-то координировать работу предприятий отрасли, они были объединены в рамках государственного концерна «ТВЭЛ». Но эффективность этой структуры оказалась слабой из-за высокой степени децентрализации.

Леонид Проскуряков, несколько лет занимавший пост гендиректора АООТ «Концерн ТВЭЛ» вспоминал, что «совет (директоров. — «КС») практически командовал генеральным директором. Собирались почти каждый месяц и буквально до копейки отслеживали финансовое состояние концерна. Различными способами удалось сохранить предприятия, преодолеть те центробежные силы, которые уже намечались в связи с их самостоятельностью. Хотя далось это нелегко».

Консолидация отрасли

12 сентября 1996 года централизация отрасли вышла на новый уровень. Место концерна заняло образованное в соответствии с указом президента Российской Федерации открытое акционерное общество «ТВЭЛ». Основу его уставного капитала составили акции НЗХК, МСЗ и Чепецкого механического завода (ЧМЗ). Пост президента ОАО «ТВЭЛ» с 1996 по 2000 год занимал Виталий Коновалов (экс-министр атомной промышленности СССР), а 100% акций компании находились в федеральной собственности.

Виталий Коновалов считал, что усиление государственного контроля в атомной отрасли было решением неизбежным и правильным. По его мнению, для сохранения ведущих производств «надо было прибыль, получаемую предприятиями, стоявшими в конце цепочки ядерно-топливного цикла, распределить по всем его участникам». Именно поэтому Коновалов сделал все для того, чтобы руководство ТВЭЛ оставило за предприятиями ту долю самостоятельности, которая была необходима для обеспечения качества продукции, а заключение контрактов по поставкам топлива, закупкам нового оборудования и прочие управленческие функции взяло на себя.

Виктор Желтов, несколько лет занимавший на НЗХК пост заместителя директора по экономике и финансам, в комментарии «Континенту Сибирь» придерживался схожего мнения об объективной необходимости «ТВЭЛ»: «Вектор развития НЗХК со второй половины 1990-х годов был направлен в сторону вертикально интегрированного холдинга. Это объективный процесс — неплатежи со стороны наших потребителей приводили к тому, что НЗХК не платил своим поставщикам. Когда пришло понимание, что может развалиться вся атомная промышленность России, возникла необходимость в компании, которая учитывала бы интересы всех производителей».

Позднее холдинг становился все более экономически устойчивым за счет консолидации активов других переделов производственной цепочки ядерного топливного цикла. К началу 2000-х ОАО «ТВЭЛ» удалось приобрести предприятия уранодобывающего сегмента и свести их в ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ, в настоящее время — горнодобывающий дивизион «Росатома»). В этот же период «ТВЭЛ» скупил часть акций входящих в холдинг заводов, которые ранее обращались на рынке ценных бумаг, тем самым еще более усилив контроль государства над отраслью.

Наконец, в 2007 году уже сам «ТВЭЛ» стал частью ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс», входящего в состав госкорпорации «Росатом». Помимо «ТВЭЛа», Атомэнергопром вобрал в себя все гражданские активы российской атомной отрасли: дивизион атомного машиностроения, дивизион экспорта ядерной продукции, а также концерн «Росэнергоатом», эксплуатирующий все российские АЭС.

В сентябре 2009 года госкорпорацией «Росатом» было принято решение о формировании на базе ОАО «ТВЭЛ» топливной компании госкорпорации «Росатом», куда были переданы предприятия по фабрикации ядерного топлива, а также разделительно-сублиматного и газоцентрифужного комплексов. Таким образом, в контуре «ТВЭЛ» были сконцентрированы предприятия по проектированию и производству газовых центрифуг, обогащению урана и производству тепловыделяющих сборок для АЭС, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Экономическая эффективность

В 2002 году в интервью «Континенту Сибирь» тогдашний директор НЗХК Юрий Забелин говорил о том, что крупное объединение наподобие топливной компании «ТВЭЛ» как на внутреннем, так и на международном рынке обладает несравнимо большими возможностями продвижения продукции, чем отдельный завод, пусть даже крупный.

«Чтобы лучше понять роль основного акционера — «ТВЭЛ», надо учитывать специфику нашего предприятия. 70% выручки завода дают тепловыделяющие сборки: увеличение производства сейчас идет за счет поставок в Китай, Индию. Но ведь сначала Россия выделяет экспортный кредит на строительство реакторов по российской технологии, и только тогда они приобретают топливо для АЭС. Могли бы мы из Новосибирска «соблазнить» на строительство КНР, Индию, Иран? Нет, конечно», — отмечал он.

Лучшим подтверждением устойчивости и эффективности сложившегося объединения предприятий атомной отрасли могут служить позитивные экономические показатели вошедших в него заводов.

Например, выручка НЗХК после вхождения в состав «ТВЭЛ» показывает стабильный рост. Если в 2001 году она составляла 3,2 млрд рублей, то в 2002-м достигла 3,6 млрд. В 2006 году общий объем средств, полученных заводом от реализации продукции, составил более 5,1 млрд рублей. В 2007 году — уже 5,8 млрд. На 2012 и 2013 годы выручка НЗХК составила 5,9 и 7,8 млрд рублей соответственно. В 2018 году предприятие взяло планку в 8 млрд рублей. В 2019 выручка НЗХК достигла 8,7 млрд.

В некоторые годы объем полученных заводом средств показывал временное снижение, но в целом за время нахождения предприятия в составе топливной компании его выручка продолжает увеличиваться.

Чистая прибыль предприятия особенно значительно росла в двухтысячные годы. Например, в 2001 году она составляла порядка 108 млн рублей, а в 2002-м увеличилась примерно в два раза — до 214 млн. В 2006 году чистая прибыль выросла до 532 млн рублей, а в 2007-м достигла отметки в 980 млн.

2012 и 2013 годы ознаменовались при росте выручки значительным падением прибыли за счет роста себестоимости сырья и материалов, используемых при изготовлении ТВС. Вследствие этого в 2012 году размер чистой прибыли НЗХК составил 361 млн рублей, а в 2013 году — всего 103,5 млн.

Но к концу 2010-х годов предприятие вновь вышло на стабильно высокие показатели прибыли. В 2018 году НЗХК получил за свою продукцию и услуги 1,5 млрд рублей чистой прибыли, а в 2019 году — 1,3 млрд рублей.

В 2018 году в комментарии «Континенту Сибирь» это подтверждал и Алексей Роговой, занимавший на тот момент должность директора предприятия по экономике и финансам: «Чистая прибыль, то есть конечный результат работы предприятия, выраженный в рублях, у нас выросла с 2013 по 2017 год почти в 15 раз. Это очень хороший результат. Такая динамика недостижима для многих зарубежных компаний, которые рассматриваются как наши конкуренты или лучшие мировые практики. Подобный рост финансового результата однозначно говорит об эффективной организации производства и коммерческой деятельности нашего завода».

Алексей Роговой положительно оценивал и другие экономические показатели предприятия: «Один из важных показателей эффективности операционной деятельности — запасы. К ним относят не только покупное сырье и материалы, но также и готовую продукцию, и запасы в производстве, которые находятся на различных переделах (этапах. — «КС») технологического процесса. За последние пять лет нам удалось сократить количество запасов с 3 млрд рублей в 2013 году до практически 2 млрд в 2017 году. Устойчивое, стабильное снижение запасов почти на треть лишний раз подтверждает вывод об эффективных решениях, которые принимаются по организации производства и коммерческого процесса на заводе».

На сегодня тепловыделяющие сборки производства НЗХК эксплуатируются на 13 АЭС на территории России, Украины, Болгарии, Ирана, Индии, Китая. Но если раньше именно они приносили предприятию большую часть выручки, то сегодня в ее структуре уже более 40% средств получено от реализации неядерной продукции. Так из 7,7 млрд рублей, полученных НЗХК в 2020 году, 3,3 млрд составила выручка от продажи лития и его солей, плавиковой кислоты, гипохлорита натрия и цеолитных катализаторов. Такая структура баланса предприятия стала следствием общего курса топливной компании «ТВЭЛ» на диверсификацию бизнеса и развитие новых его высокотехнологичных направлений.

Технологическая эффективность

В немалой степени финансовые результаты топливной компании достигаются за счет того, что головная компания холдинга координирует деятельность предприятий в сфере наукоемкого производства. «ТВЭЛ» связывает научные учреждения — разработчиков инновационных технологий — и заводы, которые внедряют высокие технологии в производство. Такая единая политика в научно-технической сфере позволяет заводам постоянно осваивать производство новых для себя продуктов.

Кроме того, в госкорпорации «Росатом» существует особая пул-группа, которая распоряжается консолидированным инвестиционным ресурсом. Прибыль предприятий стекается в «общий котел», откуда затем распределяется по стратегическим проектам развития топливно-энергетического комплекса корпорации. И для получения финансирования своего инвестпроекта каждому предприятию необходимо тщательно просчитать затраты на него, риски, срок окупаемости и возможную прибыль, что в немалой степени способствует успеху инвестпроекта.

Развитие новых технических компетенций заводов, входящих в топливный дивизион госкорпорации «Росатом», также можно рассмотреть на примере НЗХК. В 2000 году на НЗХК было налажено собственное производство топливных таблеток из диоксида урана, которые до этого поставлялись на предприятие с другого завода.

В 2006 году, в дополнение к производству металлического лития и его солей НЗХК освоил создание новой неядерной продукции — цеолитных катализаторов, используемых в сфере добычи и переработки нефти и газа. Эти катализаторы, как и литиевая продукция завода, активно замещают импортные аналоги на внутреннем рынке и поставляются на экспорт.

В 2010 году на НЗХК стали изготавливать уже не только топливные таблетки, но и сам порошкообразный диоксид урана для них из гексафторида урана. Одновременно выпускалась плавиковая кислота, а также был открыт участок точного литья для изготовления металлических деталей сложных форм.

В 2012 году специалисты завода разработали технологию изготовления и конструкцию «мишеней» для наработки изотопа молибдена 99, широко используемого в медицинской диагностике.

В 2017 году на НЗХК произвели первую серийную партию тепловыделяющих сборок низкого обогащения, а в 2018 году рабочие предприятия изготовили партию модернизированных топливных кассет с антидебризным фильтром второго поколения.

Перспективы развития завода

В спектр развиваемых топливной компанией перспективных направлений неядерного производства входят аддитивные технологии, накопители энергии, металлургия и сверхпроводящие материалы, спецхимия, вывод из эксплуатации устаревших ядерных реакторов, а также производство оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Из-за возросшего спроса на литий и его соединения на мировом рынке в 2021 году НЗХК начал модернизацию линии по производству металлического лития и его солей, результатом которой должно стать не только расширение номенклатуры данной продукции, но и четырехкратный рост мощностей литиевого производства.

Новосибирский завод химконцентратов принимает участие и в проекте госкорпорации «Росатом» под названием «Прорыв». В рамках этого проекта на базе одного из крупнейших предприятий холдинга, Сибирского химического комбината (СХК) в Северске Томской области, планируется создание первого в мире реактора с замкнутым ядерным топливным циклом.

На одной площадке будут совмещены инновационный атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, завод по производству ядерного топлива, а также модуль по переработке отработанного топлива. Последний позволит, с добавлением небольшого количества обедненного урана, повторно использовать в ядерных реакторах ранее накопленные ядерные отходы. Таким образом, ядерная энергетика станет возобновляемой, а количество отходов снизится на порядки. Кроме того, технология реактора на быстрых нейтронах позволит снизить и саму радиационную активность образующихся отходов, которая будет сравнима с радиоактивностью урана, встречающегося в природе.

Юрий Гернер, возглавлявший НЗХК в 2014–2016 годах, отмечал, что завод активно участвует в отработке технологий и изготовлении составных частей проекта реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. «Мы разрабатываем технологию и конструкцию деталей тепловыделяющих сборок. Нами на сегодня разработаны конструкции и отработаны опытные технологии изготовления дистанционирующих решеток. Согласованы основные параметры конструкции, разработана опытная технология и технологические полномасштабные макеты такой тепловыделяющей сборки центральной зоны», — рассказывал он о ходе проекта в 2015 году.

В 2020 году для проекта «Прорыв» на НЗХК завершается создание участка, на котором будет изготовлена имитационная зона для проверки и отладки систем реактора на быстрых нейтронах, а также комплектующие ТВС активной зоны реактора, за исключением тепловыделяющих элементов. Последние будут изготавливаться и снаряжаться ядерным топливом непосредственно на площадке инновационного реактора.

Планы на будущее

В апреле 2021 года советник президента АО «ТВЭЛ» Владимир Рождественский в рамках пресс-конференции в Новосибирске рассказал, что на базе Новосибирского завода химконцентратов будет развернуто производство алюминия для внутренних нужд госкорпорации «Росатом». «Программа принята, и необходимый объем вложений будет получен», — заявил он.

Если же говорить о дальнейших перспективах производства ядерного топлива, то стратегия развития АО «ТВЭЛ» предполагает постепенное увеличение доли российской топливной компании на мировом рынке с нынешних 17% до 24%. Этого планируется достичь двумя путями. Во-первых, за счет обеспечения ТВС российского дизайна иностранных АЭС, строящихся «Росатомом». Во-вторых, за счет замещения продукции конкурентов в реакторах атомных электростанций западного дизайна.

Владимир Рождественский в ходе своего апрельского визита в Новосибирск сообщил, что второй элемент стратегии предусматривает организацию на НЗХК уже не пилотного, а серийного производства тепловыделяющих сборок. «В этом году планируется завершить создание производства для серийного запуска», — отметил Владимир Рождественский.