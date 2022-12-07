Оптовая цена электричества в Сибири выросла на четверть

В России повысилась выработка электроэнергии за счет внутреннего спроса. При этом из-за обмеления Енисея оптовая стоимость электричества в Сибири увеличилась за год на четверть.

В России увеличилось производство электроэнергии за 9 месяцев 2022 года — до 851,9 млрд кВт ч. Об этом стало известно из исследования «РИА Рейтинг». В аналогичном периоде прошлого года выработка была ниже на 1,2%. Производство на ТЭС за девять месяцев текущего года выросло на 3,3% до 528,4 млрд кВт ч, на АЭС – на 2,0% до 164,5 млрд кВт ч. Это самые высокие показатели за последние несколько лет.

Как отмечают аналитики «РИА Рейтинг», увеличение производства произошло за счет внутреннего потребления. Экспорт энергии снизился — прекращены поставки в Финляндию и Прибалтику. При этом спрос со стороны Китая увеличился в 1,5 раза.

Повышение выработки на АЭС и ТЭС связано с резким ростом потребления и снижением мощностей на ГЭС. В третьем квартале производство на ГЭС снизилось в годовом сравнении на 13,7%. Аналитики связывают резкое сокращение выработки с обмелением Енисея. В результате Саяно-Шушенская ГЭС и Красноярская ГЭС произвели меньше электричества. Наибольший спад производства произошел в Хакасии — на 10,9 млрд кВт. Иркутские энергостанции выиграли — за счет вод Байкала в регионе повысилось производства энергии на 4,1 млрд кВт ч. В Красноярском крае снижение компенсировали ТЭС — на местных станциях производство увеличилось на 66,6%.

Из-за падения производства на ГЭС, цена электроэнергии на оптовом рынке в сибирской ценовой зоне выросла по сравнению с прошлым годом почти на четверть.

По мнению экспертов «РИА Рейтинг», производство в целом по стране сохранится на уровне 2021 года. Однако к концу года возможно снижение выработки энергетики за счет общего спада российской экономики.

В качестве источников информации использованы данные Росстата, ФТС, Минэнерго, Системного оператора ЕЭС, Nordpool, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг.

Напомним, что ранее власти оценили строительство новой газовой котельной в Искитиме в Новосибирской области в 580 млн рублей.