156 дорог в Новосибирске отремонтируют на дополнительные средства по решению губернатора

Правительство Новосибирской области дополнительно профинансирует ремонт 96 автомобильных дорог, порядка 60 дорог в частном секторе и тротуары на 22 улицах Новосибирска, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета более 6 млрд рублей на дорожно-транспортный блок.

О работах на дорожных объектах Новосибирска, которые проводят за счет средств областного и федерального бюджета, рассказал 8 сентября в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, в 2021 году из федерального и областного бюджета городу выделено 6,3 млн рублей.

Министр напомнил, что по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова областной центр летом получил дополнительные 278 млн рублей на дорожный ремонт. По определенным 85 объектам общей площадью более 230 кв. м. было заключено 4 контракта со сроком исполнения до 1 сентября текущего года.

«По поручению губернатора мы проводим контроль каждого объекта на предмет качества выполняемых работ. Из 80 завершенных объектов минтрансом региона в настоящее время проверено 75, и по 27 выявлены замечания, связанные с нарушением физико-механических свойств, дефектом покрытий и незавершенным внешним обустройством колодцев», — отметил Анатолий Костылевский.

Дополнительное финансирование было направлено в дорожную отрасль Новосибирска в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Из федеральных средств решением правительства региона 281 млн рублей был направлен на дорожные объекты Новосибирска. По словам министра, в настоящее время за счет этих средств проводятся работы на 11 улицах: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова и Ленина.

Также 180 млн рублей средств резервного фонда областного бюджета по решению правительства региона направлены на ремонт дорог частного сектора (порядка 60 объектов) и ремонт тротуаров на 22 улицах. Как отметил министр, по тротуарам контракты уже в работе, по дорогам частного сектора объявлены торги, после завершения которых список будет уточнен. Строительно-монтажные работы запланированы на октябрь 2021 года.

Кроме того, продолжаются работы и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта в Новосибирске выполняются работы на 37 объектах, из них 30— вводные. В нормативное состояние в текущем году будет приведено 41,7 км дорог.