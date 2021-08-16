Андрей Травников перечислил основные направления, куда будет потрачен миллиард федеральных субсидий в Новосибирской области

Бюджет Новосибирской области пополнился суммой в один миллиард рублей – это дополнительная дотация, выделенная из федерального бюджета при поддержке депутата Госдумы от региона Александра Жукова. Деньги предназначены для решения первоочередных, социально-экономических вопросов и должны быть реализованы в течение текущего года. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве 16 августа сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что в областном правительстве была проведена консультация по расходованию этих средств и выделены основные направления, на что они будут потрачены.

«Первое – принято решение выделить средства на оборудование мебелью и учебными пособиями школ и детсадов. Министерству образования выделяются средства для закупки оборудования в трех вводимых школах и в семи детских садах муниципалитетов. Второе – мы закрываем финансирование всех срочных, аварийных ситуаций по системам водоснабжения в населенных пунктах, где есть вышедшие из строя скважины и незавершенные работы по замене сетей. Третье – это ремонт дорог частного сектора и тротуаров в городских округах: Бердск, Искитим, Татарск и конечно, Новосибирск, которому на эти цели будут направлены 180 млн рублей. Следующий блок, куда будут потрачены средства – для поддержки сельхозпроизводителей. Деньги будут выделены на компенсацию затрат на нормативное использование минеральных удобрений и средств защиты растений. На эти цели выделяется 50 млн рублей», — перечислил Андрей Травников.

Он также добавил, что в регионе продолжается реализация программы по приобретению жилья для специалистов бюджетной сферы в населенных пунктах, где есть готовые квартиры и их необходимо просто выкупить. Кроме этого, решается ряд вопросов по срочному ремонту объектов культуры.

«В связи с тем, что работы надо выполнить в этом году, просьба главам городских округов и муниципальных районов оперативно предоставить необходимые документы для получения субсидий и приступить к выполнению работ», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, по словам главы региона, при формировании трехлетнего бюджета — до 2023 года, будут заложены средства на покупку 150 автобусов по лизингу.

Ранее сообщалось, что динамика роста доходной части бюджета Новосибирской области в первом полугодии 2021 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила более ста миллиардов рублей.