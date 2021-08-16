Ещё 180 млн рублей поступили на ремонт дорог частного сектора и тротуаров в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил проекты распоряжений по распределению средств федеральной субсидии в миллиард рублей, направленной региону для решения первоочерёдных социальных задач. В числе приоритетных направлений финансирования – дорожный ремонт.

Как отметил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко на оперативном совещании в правительстве региона 16 августа, федеральные средства целесообразно выделить на ремонт дорог индивидуальной жилой застройки и восстановление асфальтового покрытия тротуаров в Новосибирске, ремонт и восстановление тротуаров в Бердске и Искитиме, ремонт и отсыпку дорог частного сектора в Бердске, а также благоустройство улиц в Татарске, где, в частности, необходимо обустроить тротуары и установить остановочные павильоны.

В Новосибирск до конца 2021 года на дорожные работы направлено 180 млн руб. Из них на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки планируется выделить 130 млн руб., а на восстановление тротуаров – 50 млн руб. Ранее областной центр уже получил на эти цели 560 млн руб. Таким образом, всего в город поступит 740 млн руб.

«Фактически мы в три раза увеличиваем объём средств на отсыпку дорог частного сектора в Новосибирске», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании.

На ремонт и восстановление тротуаров в Бердске поступит 5 млн руб., столько же будет направлено на ремонт и отсыпку дорог частного сектора города. Искитим на работы на тротуарах получит 7 млн руб. На благоустройство части улиц в Татарском районе, в том числе обустройство пешеходных тротуаров и установку остановочных пунктов, будет выделено 21,3 млн руб.

Миллиард рублей из областного бюджета на решение первоочередных социальных задач Новосибирская область получила в июле. Основные направления, на развитие которых будут направлены эти средства, губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного собрания региона и Совета депутатов Новосибирска. Поступившие деньги внесены в резервный фонд областного правительства, они будут направляться на решение социально значимых вопросов в соответствии с законодательством.

Напомним, федеральная субсидия также была направлена на улучшение системы водоснабжения в районах Новосибирской области.