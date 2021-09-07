В Новосибирске отремонтируют около сотни участков дорог частного сектора

Ремонт дорог частного сектора в Новосибирске ведется за счет муниципального и областного бюджетов — в общей сложности в городе будет обновлено 94 участка дорог. 2 сентября мэр города Анатолий Локоть провел выездное совещание по ремонту дорог частного сектора в Дзержинском районе на проезжей части ул. Войкова, проконтролировав работу подрядчиков.

Как констатировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, значительную часть города составляют частный сектор. Большая часть дорог представляет собой просто грунтовое покрытие, которое во время дождя, распутицы и таяния снегов становится проблемой для жителей частного сектора и всего Новосибирска.

«Машины, которые проезжают по этой грязи, выносят ее на центральные улицы. Поэтому актуальность дорожных работ в частном секторе крайне высока. В этом году из бюджета города Новосибирска выделили 50 млн рублей на обустройство частного сектора. Помимо этого, месяц назад областное правительство выделило городу дополнительно еще 180 млн рублей на эти цели. Из этих денег 130 млн пойдут на то, чтобы привести в порядок, благоустроить дороги именно в частном секторе», — напомнил Анатолий Локоть.

Он уточнил, что пока на ул. Войкова не планируется асфальтирование, поскольку по технологии вначале будет уложено щебеночное покрытие, в соответствии с нормативами.

«Рабочие зашли на участок два дня назад и планируют закончить работы уже на этой неделе. Здесь полностью заменен грунт на щебеночное покрытие. Но несмотря на то, что это щебенка, — все должно быть сделано качественно, чтобы пешеходам было удобно ходить, чтобы было обустроено примыкание дорог, продумано водоотведение. Протяженность участка 200 м, он небольшой, но исключительно важный для жителей этого частного сектора, которые обращались в мэрию с просьбой о решении этой проблемы. И исполнение работ на этом участке, в частности, является наказом горожан к депутатам», — подчеркнул градоначальник.

Анатолий Локоть добавил, что все выделенные городу средства будут использованы на ремонт дорог частного сектора, исходя из обращений граждан и наказов избирателей депутатам.

«Уже составлен план по объектам: 50 млн рублей уже отыграны, конкурсные процедуры закончены. За счет средств городского бюджета отремонтируют 37 участков, некоторые из них уже сданы, и работы закончены. На выделенные дополнительно 130 млн рублей намечено выполнить ремонт на 57 участках частного сектора — перечень согласован и направлен в Минфин, все конкурсные процедуры должны закончиться на этой неделе, и в ближайшее время подрядчики будут выходить на эти объекты», — уточнил градоначальник.

По словам исполняющего обязанности директора МКУ «УДС» Константина Климова, на участке ул. Войкова работы близки к завершению. «Работы на рассматриваемом объекте — от ул. Николая Островского до ул. Крестьянской — ведутся по муниципальной программе на деньги городского бюджета. Предварительная стоимость работ на участке — 800 тысяч рублей. В этом году были проведены конкурсные процедуры по ремонту 37 объектов — два из них закончены: на ул. Торфяная и Николая Захарова, также порядка восьми объектов в работе, к оставшимся 27 планируется приступить в ближайшее время. Таким образом, все районы города и дороги, требующие ремонта, будут учтены. По контракту все работы, как по муниципальной, так и по областной программе, должны быть завершены 22 октября. Но могу сказать, что основные работы будут выполнены раньше, в сентябре», — заявил Константин Климов.

Он уточнил, что щебень, который используется при ремонте дорог частного сектора, позволяет проводить работы, несмотря на погодные условия, и работать в более критических условиях, вплоть до конца октября.

Директор подрядной организации ООО «СУ «Сибстрой» Вахид Заманов рассказал о проделанной работе на ул. Войкова, пояснив, что вначале по просьбе местных жителей рабочим пришлось срубить кустарники, росшие вдоль дороги. «На текущий момент сделана выемка грунта — 24 см, и засыпается нижний слой щебеночного основания: покрытие состоит из смеси С-4 и С-1. Все это будет проливаться водой и укатываться катком. После чего будет уложен верхний слой щебеночного покрытия мелкой фракцией. Общая площадь работ составляет 3000 кв. м. В ближайшее время планируем закончить все работы», — заверил он.

Напомним, что в конце июля Новосибирская область получила субсидию в миллиард рублей. На состоявшемся внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Заксобрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых пойдут эти средства. Из этих денег 180 млн руб. решено было потратить на ремонт дорог индивидуальной жилой застройки и восстановление асфальтового покрытия тротуаров в Новосибирске, а также ремонт и восстановление тротуаров в Бердске и Искитиме, ремонт и отсыпку дорог частного сектора в Бердске, а также благоустройство улиц в Татарске, где, в частности, необходимо обустроить тротуары и установить остановочные павильоны.