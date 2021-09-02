На ремонт тротуаров в Искитиме потратят 7 миллионов рублей

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко, Валерий Бадьин и Ильгиза Лотфуллина с рабочим визитом посетили Искитимский район. В скором времени там начнутся дорожные работы: «Единая Россия» инициировала выделение финансирования из областного бюджета на ремонт тротуаров.

По словам местных жителей Искитима, тротуары не приводили в порядок с момента основания города.

«Местами их нет вообще, и люди идут по дороге. Это не безопасно. Возможности местного бюджета не позволяют отремонтировать тротуары», – обозначил проблему заместитель главы Искитимского района Юрий Саблин.

К решению вопроса подключились депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области и обратились за помощью к губернатору региона Андрею Травникову.

«Новосибирской области дополнительно выделили один миллиард рублей на ремонт школ и детских садов. Мы обратились к главе региона с просьбой часть средств направить в Искитим и Бердск, где остро стоит проблема ветхих тротуаров и дорог. Одобрение мы получили за один день», – отметила депутат заксобрания региона Ирина Диденко.

В итоге на дорожные работы Искитим получит 7 миллионов рублей из областного бюджета, а Бердск – 10 миллионов рублей.

«В Искитиме отремонтируют только тротуары. Пять миллионов рублей пойдут на отсыпку улиц в частном секторе, еще пять – на асфальтирование тротуаров. Все работы планируем закончить до середины октября», – рассказал депутат заксобрания области Валерий Бадьин.

По планам привести в порядок тротуары на семи улицах: Прорабской, Советской, Революции, а также в частном секторе – на улицах Заречного микрорайона. В список попали улица Гоголя, Некрасова и Известковая.

Депутаты подчеркивают, что результата в решении проблемы удалось добиться благодаря слаженной работе.

«При поддержке депутата Госдумы Александра Жукова региону дополнительно выделили миллиард рублей, далее подключились депутаты Заксобрания, обозначив перед губернатором острую потребность жителей Искитимского района», – отметила Ирина Диденко.

Депутат заксобрания региона Ильгиза Лотфуллина обозначила еще одну проблему в Искитиме и Искитимском районе – там требует срочного ремонта и сама проезжая часть дорог. «Например, в Ложок вообще нет никакой дороги. А там находится церковь, музей и святой источник. Это наша история. Туда едут туристы из разных уголков страны», – подчеркнула Ильгиза Лотфуллина.

Напомним, в конце июля при поддержке депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Жукова регион получил субсидию в миллиард рублей. На внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства. Принято совместное решение, что деньги пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жильё для врачей и учителей.