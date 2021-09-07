В Новосибирске отремонтируют старейший пешеходный мост

Департамент транспорта и дорожного-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил аукцион на капитальный ремонт Сибревкомовского моста.

В Новосибирске проведут ремонт построенного в 1926 году пешеходного моста через реку Каменку, проходящего над Ипподромской магистралью на улице Сибревкома. Начальная стоимость контракта составила свыше 50 млн рублей, источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 15 сентября.

Заказчиком работ стало муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Гормост» (МКУ «Гормост»). В рамках контракта подрядчик выполнит работы с учетом рекомендаций специалистов СибНИИ мостов СГУПС.

Победитель аукциона отремонтирует конструкции сооружения, вынесет сети связи и электроснабжения, установит наружное освещение из 22 фонарей. Кроме того, подрядчик установит ограждение, а также разместит скамейки и урны. Покрытие моста выполнят из тротуарной плитки. Проводить работы разрешено как в дневное, так и в ночное время суток. Выполнить все работы необходимо в следующем году — с 15 апреля по 15 октября.

Отметим, Сибревкомовский мост был построен в 1926 году для транспортной связи центральной части города с Закаменским районом по проекту М. А. Ульянинского. Первоначально сооружение проходило над рекой Каменкой, впоследствии замытой в коллектор. Теперь под мостом проходит Ипподромская улица. В конце 1980-х годов мост перекрыли бетонными блоками, и он стал пешеходным. Свое название объект получил в честь выходящей на него улицы Сибревкома.

Напомним, ранее департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил торги на выполнение капитального ремонта Октябрьского моста. Начальная стоимость контракта составляет 43,6 млн рублей.