«Новосибирскоблгаз» привлекут к ответственности за отключение газа в жилых домах

Новосибирское УФАС признало незаконным приостановку газоснабжения ООО «Новосибирскоблгаз» для жителей домов Новосибирска и Бердска, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление ФАС России по Новосибирской области признало незаконным приостановку газоснабжения в жилых домах Новосибирска и Бердска ООО «Новосибирскоблгаз». Организация нарушила Федеральный закон «О защите конкуренции».

«Новосибирскоблгаз» приостановил газоснабжение без предварительного уведомления в домах жителей Новосибирска и Бердска. Отключение произошло в Новосибирске на ул. Советская, 58, ул. Достоевского, 7, а также в Бердске на ул. Ленина 106, 108, 110, 116, 130, 134 и ул. Кирова, 1, 5.

При этом часть 1 ст. 10 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением) гласит, что запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

«Отключение системы газоснабжения является социально значимой проблемой, особенно для социально незащищенных слоев населения, таких как пенсионеры или люди с ограниченными возможностями», — сообщает пресс-служба ведомства.

Врио заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Елена Максимейко отметила, что за указанное нарушение предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения административного производства.

ООО «Новосибирскоблгаз» создано в мае 2007-го, выделившись из состава новосибирского ОАО «Сибирьгазсервис». В структуру организации входят три районных дирекции и столько же газонаполнительных станций общей емкостью 1210 тонн, в том числе Толмачевская ГНС емкостью 850 тонн газа.

Напомним, ранее в прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении коммерсанта, строившего по госконтракту газопровод в Северотатарском сельсовете. По версии следствия, бизнесмен похитил свыше 5,3 млн бюджетных средств.