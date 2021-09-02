Уголовное дело о хищении 5 млн при строительстве газопровода под Новосибирском направлено в суд

Новосибирские прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении коммерсанта, строившего по госконтракту газопровод в Северотатарском сельсовете. По версии следствия, бизнесмен похитил более 5,3 млн бюджетных средств.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, фигурантом по делу проходит руководитель коммерческих компаний ООО «Парус НСК» и ООО «Монтаж». Фамилии подозреваемого в надзорном органе не называют, однако по данным ЕГРЮЛ, ООО «Монтаж» до июля 2018 года руководил Николай Анищенко (сейчас руководит Вера Анищенко), он же значится с декабря 2018 года руководителем ООО «Парус НСК». Обе компании сейчас фигурируют в арбитражном процессе, связанном со строительством газопровода в селе Северотатарском и неосновательном обогащении на сумму около 43 млн рублей.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый похитил принадлежащие администрации Северотатарского сельсовета Татарского района денежные средства, выделенные муниципальному образованию по государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». Бизнесмен уменьшил объемы выполненных работ и примененных при строительстве газопровода материаов, не исполнил условия договоров по ведению авторского надзора и строительного контроля. Сумма похищенных таким образом бюджетных средств составила более 5,3 млн рублей. В облпрокуратуре отметили, что ущерб был возмещен. Коммерсанту предъявлено обвинение по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Дело рассмотрит Татарский районный суд.

Как писал «Континент Сибирь», ранее обвинение по делу о строительстве газопровода было предъявлено главе Северотатарского сельсовета Николаю Бурыкину. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий. Муниципальный контракт на строительство газопровода высокого и низкого давления в селе Северотатарское был заключен в рамках подпрограммы «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2018-2022 годы». Согласно материалам арбитражного суда Новосибирской области, в феврале текущего года Бурыкину вынесли приговор, он был признан виновным по части второй ст. 286 УК РФ. Татарский районный суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.