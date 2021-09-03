Новосибирская область направит на развитие туризма миллиард рублей

Около миллиарда рублей на развитие туризма в ближайшие десять лет планируют направить власти Новосибирской области. Основная часть этих средств поступит на финансирование проектов предпринимателей и муниципалитетов.

Правительство Новосибирской области планирует направить около 1 млрд руб. на программу развития туризма до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Льва Решетникова.

Как сообщил министр, основная часть финансирования будет направляться на грантовую поддержку предпринимателей и муниципальных властей, реализующих проекты в сфере туризма.

«Примерно 100-120 миллионов рублей в год – это объём, который мы планируем направлять», — цитирует информагентство главу министерства 3 сентября.

Лев Решетников также отметил, что финансирование одного проекта будет сопоставима с федеральной поддержкой и составит порядка 3 млн руб.

В рамках программы областного минэкономразвития, в частности, планируется проводить исследования потребностей гостей региона, а также сформировать в Новосибирской области систему туристических кластеров. В их число войдёт «Озёрный кластер», который создаётся в регионе с 2013 года. Предполагается, что на его базе появится санаторно-курортный комплекс с уникальными природными лечебными факторы, такими, как озеро Карачи.

Ранее сообщалось о том, что Красноярский край станет пилотным регионом для развития промышленного туризма в России.