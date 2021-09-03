На предприятиях Красноярского края будут устраивать экскурсии для туристов

Красноярский край вошёл в число пилотных регионов, где будет реализован проект по созданию промышленного туризма в России. Соответствующее соглашение подписало Федеральное агентство по туризму с госкорпорацией «Росатом».

Федеральное агентство по туризму и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве в развитии промышленного туризма в России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября. В число пилотных регионов, где планируется развивать проект, вошли Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.

Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, актуальность инициативы заключатся в разрозненности игроков сферы – экскурсионной деятельностью занимаются туроператоры, а промышленный туристический продукт предлагают сами предприятия. Спрос же на направление формируют деловые делегации, школы, а также семейные путешествия формата Edutainment (образования и путешествия).

В федеральном агентстве отмечают, что промышленный туризм в России может стать уникальным направлением, пока же он пользуется большой популярностью лишь за рубежом. По данным ведомства, сейчас в стране 18 тыс. промышленных предприятий, из них проводят экскурсии 3-4%.

«Промышленный туризм может стать не только интересным пунктом программы во время отдыха, но ещё и поможет сформировать производственную культуру труда, повысить престиж рабочих профессий», — говорится в сообщении Ростуризма.

Первым шагом в реализации проекта станет создание единой базы российских предприятий, готовых проводить экскурсии и интегрироваться в экосистему промышленного туризма. В дальнейшем планируется разработать промышленные туристические маршруты, которые будут включать в себя в том числе проведение тренингов и мастер-классов, а также поиск деловых партнёров.

Ранее сообщалось о том, что Минвостокразвития договорилось с ВТБ о поддержке туризма на Дальнем Востоке на Восточном экономическом форуме.