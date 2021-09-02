Губернатор Новосибирской области проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал на площадке реконструкции стадиона школы №15, которая проходит по инициативе жителей и депутатов при поддержке регионального правительства. Территорию учреждения в дальнейшем также планируется благоустроить.

Как напомнили в правительстве Новосибирской области, в ходе рабочей поездки в августе 2020 года губернатор Андрей Травников поддержал инициативу жителей, общественности и депутатов по реконструкции крупнейшей спортивной площадки Станиславского жилмассива Новосибирска. Также глава региона поручил решить задачу по реконструкции лестничного перехода от школы №15 к спортплощадке.

«Всё, что запланировано – будет сделано. Для справедливости нужно отметить, что это не лично моя заслуга – депутатов всех уровней, города Новосибирска – сделано все, как договаривались в прошлом году – в срок, быстро. Подрядчик, надеюсь, тоже порадует всех, кто здесь присутствует – школьники получат долгожданный стадион, а жители увидят, что появится дальнейшая перспектива для благоустройства», – подчеркнул Андрей Травников во время выезда на объект.

Губернатор также поддержал обращение местных жителей о дальнейшем благоустройстве территории, в частности, ремонте тротуаров. Он напомнил, что правительство региона в этом году уже не раз поднимало вопрос о необходимости выделять больше средств на ремонт дорог в областном центре.

«Мы будем изыскивать возможности, чтобы помогать городу из областного бюджета. На тротуары нужно обращать внимание – когда правительство региона в этом году распределяло дополнительные средства из миллиарда, который коллеги-депутаты помогли нам получить от Федерации, город заявил сумму в 30 млн рублей на тротуары. Это первый шаг, полностью поддерживаю, считаю, что программу по тротуарам в городе нужно продолжать и усиливать. Что касается улиц, дорог и тротуаров – да, мы будем помогать», – сказал Андрей Травников.

На обновлённой спортивной территории планируется обустроить физкультурно-оздоровительные площадки для бега, прыжков в длину и тройных прыжков, сдачи норм ГТО, полосы препятствий, а также для мини-футбола, баскетбола, волейбола и футбола. Стоимость проекта — более 16 млн руб. Весь комплекс работ должен быть выполнен в декабре.

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил учеников и учителей на торжественной линейке в школе №211 и рассказал о планах властей в сфере образования в регионе.