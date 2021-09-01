Новосибирский губернатор рассказал о строительстве новых школ на торжественной линейке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил учеников, их родителей и педагогов с началом учебного года на торжественной линейке в одной из школ областного центра. Он также рассказал, как в регионе планируется решать вопросы дополнительного профессионального образования и увеличивать места для первоклашек.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в линейке, посвящённой началу учебного года, в школе №211 имени Л. И. Сидоренко.

Как отметил глава региона, больше половины педагогов школы №211 имеют высшую квалификационную категорию, а с момента своего открытия в 2013 году учреждение показало хорошие результаты работы. В частности, десять её выпускников закончили прошлый учебный год с золотой медалью.

Андрей Травников также подчеркнул, что сегодня в Новосибирской области есть запрос на дополнительное образование для старшеклассников, поэтому в школах региона в различных форматах организуется обучение специальностям. Это, в частности, УПК – учебного-производственный комбинат, который уже возродился на базе одной из школ в Советском районе.

«Школьники получают специальность вместе с аттестатом о среднем образовании. Это – жизненное самоопределение, саморазвитие, формирование личности, готовой к самостоятельной жизни. Этот опыт мы будем применять и на базе других школ», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона напомнил, что с быстрым ростом микрорайонов в регионе обостряется проблема с нехваткой школьных мест, для её решения необходимо двукратно увеличить темпы строительства образовательных учреждений. Сейчас в Новосибирской области эта цель достигается с помощью двух профильных программ.

«Правительство Новосибирской области старается участвовать во всех профильных программах, привлекать ресурсы федерального бюджета. В этом году мы активно стартуем в новой программе, которую реализует правительство РФ совместно со Внешэкономбанком. Это программа строительства школ на условиях концессии. Таким образом, на территории Новосибирской области будут реализовываться сразу две федеральные программы: строительство по госзаказу в рамках нацпроекта, и вторая – строительство совместно с ВЭБ. Это позволит нам уже в следующем году вдвое увеличить число вводимых школ по сравнению с нынешними темпами», – рассказал Андрей Травников.

Напомним, в конце августа в правительстве Новосибирской области сообщили о планах заключить концессионное соглашение с ГК «Просвещение» на строительство порядка девяти новых школ.