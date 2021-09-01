Новосибирского перевозчика ТКО требуют признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом «мусорного «перевозчика ООО «Эко-лайн».

Сообщение о поданном исковом заявлении опубликовали на сайте арбитражного суда Новосибирской области 31 августа. Новосибирская компания «Техномонтаж» требует признать банкротом перевозчика ТКО «Эко-лайн». Сумма исковых требований составила более 1,2 млн рублей. На данный момент иск не принят в производство судом, в связи с чем детали дела не раскрываются.

ООО «Эко-лайн» зарегистрировано в 2016 году в Новосибирске. Компания осуществляет вывоз мусора и отходов. По данным Rusprofile, директором организации является Сергей Каракчеев, учредителем — Андрей Харланов. Ему принадлежит 100% доли компании.

Харланов также является учредителем ООО «Апромако Новосибирск», нескольких управляющих компаний, и стал соучредителем ООО «Оператор Эко-Сфера» — оппонента регионального «мусорного» оператора, подконтрольного группе «ВИС» — защищающего интересы перевозчиков ТКО, в отношении которого 19 августа подали иск о банкротстве. Отметим, арбитражный суд Новосибирской области оставил заявление без движения из-за несоответствия требованиям.

Напомним, в середине июля ООО «Эко-лайн» подало в арбитражный суд Новосибирской области иск к региональному оператору по обращению с ТКО, компании «Экология-Новосибирск». Согласно документам суда, организация требует взыскать с ответчика свыше 91, 7 млн рублей штрафа «за «неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание услуг» по транспортировке ТКО.