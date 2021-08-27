В России проводится масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности. В стремлении снизить административную нагрузку на бизнес, создать более комфортные условия для предпринимателей Государственная дума РФ отменила ряд законодательных актов и приняла пакет новых документов о госконтроле в рамках реализации «регуляторной гильотины». Многие эксперты уже бьют тревогу.

С 1 июля 2021 года вступило в силу большинство положений нового федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Его цель — привести ряд законодательных актов в соответствие с федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Закон-спутник вносит изменения в нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляются все виды государственного контроля (надзора) — федерального, регионального, муниципального. Предусмотрены корректировки и для федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». В результате принятия этих поправок с 1 июля, по сути, прекратился государственный контроль (надзор) за оборотом всех стройматериалов.

Напомню, на протяжении последних лет меры госрегулирования строительного рынка в целях исключения из оборота некачественной и небезопасной продукции осуществляются Росаккредитацией и Росстандартом. Федеральная служба по аккредитации контролирует деятельность испытательных центров, при выявлении нарушений с их стороны приостанавливает или прекращает действие аккредитации, сокращает область аккредитации. Росстандарт в свою очередь ведет работу по выявлению и пресечению оборота продукции неустановленного качества, контролирует соблюдение требований технических регламентов и национальных стандартов (ГОСТов).

Новый пакет законов исключает из системы противодействия незаконному обороту строительных материалов Росстандарт. Например, одним из приоритетных направлений контрольно-надзорной деятельности ведомства являлись проверки цемента на соответствие установленным нормам. В 2017 году Росстандарт провел 190 проверок, в 2018 году — 135, в 2019 году — 307. При этом доля выявленных нарушений обратно пропорциональна числу контрольных мероприятий: в 2016–2017 гг. — 48%, в 2018 году — 32,6%, в 2019 году — 14,3%. Эта статистика говорит о том, что применяемые Росстандартом меры были высокоэффективны.

Такой вывод подтверждается и статистикой НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Объединение производителей цемента настаивает на возвращении ведомству его контрольных и надзорных полномочий. Однако по новому закону Росстандарт осуществляет госконтроль только в узкоспециализированных отраслях. В частности, он следит за соблюдением требований технических регламентов в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного и судового топлива, мазута, а также за соблюдением обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов, в отношении электроэнергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.

Сегодня контрольно-надзорные функции в сфере строительства фактически переданы негосударственным сертификационным центрам, но их полномочия ограничены периодом сертификации соответствия и инспекционного контроля. Важно понимать, что сертификационный центр может проверить только ту компанию, которой выдавал сертификат. Но у многих производителей фальсификата сертификатов, конечно, нет. Значит, они вообще выпадают из системы контроля.

Недобросовестные производители игнорируют требования к промышленной безопасности, что несет угрозу жизни и здоровью как потребителей таких товаров, так и работников этих производств

К слову, деятельность негосударственных сертификационных центров вызывала обоснованные претензии и прежде — в то время, когда задачи по проведению сертификации были возложены не только на них. Для примера, на сегодняшний день в Реестре аккредитованных лиц — 43 органа по сертификации и 151 испытательная лаборатория, в область аккредитации которых включен цемент. Из 43 органов по сертификации без нарушений функционируют всего четыре, в отношении трех зафиксированы случаи неправомерной выдачи сертификатов соответствия, 36 фактически не работают, но могут начать в любой момент. В целом по состоянию на 1 марта 2020 года предприятиям отрасли выдано 384 сертификата соответствия цемента установленным требованиям, в том числе 31 — с нарушениями.

Отсутствие действенных механизмов государственного надзора за выпуском в обращение стройматериалов приведет к колоссальным негативным последствиям. Возрастет количество фактов недобросовестной конкуренции среди предприятий отрасли, увеличатся объемы теневой экономики. Рынок наполнится контрафактной и фальсифицированной продукцией, использование которой чревато авариями на строительных объектах.

Оценив риски, многие эксперты (в частности, представители Экспертного совета при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России, Российского союза промышленников и предпринимателей, некоммерческих объединений «СОЮЗЦЕМЕНТ» и «Фонд развития трубной промышленности», Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО») уже выразили крайнюю обеспокоенность последствиями реформы для сферы производства стройматериалов. Все они сходятся в одном: госконтроль за продукцией в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза и постановления правительства РФ № 982 необходимо во что бы то ни стало сохранить, поскольку от качества стройматериалов зависят жизнь и здоровье граждан.

Рассмотрим ситуацию на простом примере — допустим, с мешком цемента. В продаже выявлен таковой с признаками подделки: упаковка оформлена с нарушениями ГОСТа, то есть на мешках отсутствует информация о производителе и продукции — не указаны адрес и телефон изготовителя, класс прочности цемента, номер действующего сертификата соответствия. Использование такого цемента может привести к самым печальным последствиям — от растрескивания конструкций до их полного разрушения.

Конечно, такое нарушение нужно пресечь. Но кому жаловаться? Обратиться в Росстандарт, как раньше, уже нельзя. Роспотребназор не отреагирует на жалобу, поскольку наличие в продаже продукции неустановленного качества создает «отсроченный» риск для жизни и здоровья людей. Помощь этого федерального органа можно получить только в случае, если физическое лицо (и только оно) приобрело фальсификат, применило его в строительстве и понесло ущерб.

Попытка обратиться в прокуратуру, скорее всего, тоже не даст результата: самостоятельно она подобные проверки, как правило, не проводит — в основном пересылает обращения специализированным ведомствам. Маловероятно, что и в органах МВД заинтересуются жалобой. Как показывает практика, сумма нанесенного ущерба слишком мала для возбуждения уголовного дела.

Действия производителей фальсификата в совокупности можно охарактеризовать как недобросовестную конкуренцию, запрещенную федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Нарушая технологию изготовления строительных материалов, применяя некачественные компоненты, нелегальные производители добиваются значительного снижения себестоимости и получают возможность продавать продукцию по демпинговым ценам. В итоге производители фальсификата расшатывают рынок, формируя у потребителей неверное представление о допустимой цене стройматериалов. Выпуская в обращение продукцию ненадлежащего качества, они отбирают у добросовестных производителей долю рынка.

В целом строительная отрасль сегодня находится в сложной ситуации. Об этом можно судить уже по тому, что президент страны несколько раз лично проводил совещания по вопросу об оказании ей неотложной помощи. Вместе с тем постоянно ужесточаются требования экологического, трудового законодательства и законодательства о техническом регулировании и промышленной безопасности. Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы на новом уровне необходимы значительные инвестиции, которые осуществляют добросовестные производители стройматериалов. Однако такой нагрузки не несут изготовители фальсификата, которые производят свой «товар» с многочисленными нарушениями законодательства, в том числе трудового (зарплата «в конвертах»), налогового (неуплата обязательных платежей), экологического (загрязнение окружающей среды в месте нахождения), о защите прав потребителей (несоответствие продукции заявленным качествам) и т. д.

Кроме того, недобросовестные производители стройматериалов нередко наносят репутационный ущерб законопослушным участникам рынка, выдавая свою продукцию за известный товар крупных производителей. Они игнорируют требования к промышленной безопасности, что несет угрозу жизни и здоровью как потребителей таких товаров, так и работников этих производств. Таким образом, оборот фальсификата усугубляет и без того непростое положение добросовестных участников рынка. Однако привлечь нарушителей к ответственности по федеральному закону № 135-ФЗ практически невозможно…

Оборот фальсификата усугубляет и без того непростое положение добросовестных участников рынка

Ситуация патовая. Как найти из нее выход? Для разработки эффективных мер рекомендательного характера и предложений для правительства РФ по устранению противоречий в нормативных правовых актах 7 октября будут проведены общественные слушания в Общественной палате Новосибирской области с участием СРО. На них приглашены представители Новосибирского УФАС, СМТУ Росстандарта, Общественной палаты РФ, Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, государственных органов и общественных организаций. Также в мероприятии примут участие руководители и специалисты компаний, выпускающих различные виды строительных материалов.

Существует мнение, что принятие нового пакета законов — большое достижение. Среди плюсов отмечают и внедренный риск-ориентированный подход, и нацеленность на профилактику нарушений, и прозрачность проверок. Но стройиндустрия дает закону-спутнику другую оценку. Система противодействия незаконному обороту стройматериалов создавалась и выверялась годами, а «гильотина» приговорила ее в один миг. «Спутник» в какой-то мере развязал руки производителям фальсификата и лишил потребителей возможности противостоять правонарушениям на рынке строительных материалов. Надеемся, для изменения сложившейся ситуации не потребуются человеческие жертвы — и никто не погибнет в результате обрушения строений, сделанных из фальсифицированного цемента, или при пожаре, разгоревшемся из-за поддельной электрокабельной продукции…