Недавно в ряде СМИ со ссылкой на Новосибирскстат была опубликована информация о том, что в июне стоимость цемента в регионе увеличилась к аналогичному показателю мая на 3,3 процента. Я бы хотел прокомментировать эти данные и пояснить: ориентируясь на них, нельзя судить об изменении стоимости продукции конкретного производителя.

В данном случае речь идет о таком показателе, как индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ). Он измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. В данном случае Новосибирскстат сравнивает цены июня 2021-го с цифрами за май этого же года.

Наблюдение за потребительскими ценами ведется выборочно: специалисты определяют города, объекты торговли и сферы услуг, товары и услуги с конкретными потребительскими свойствами. Важно, что в поле зрения статистической службы при этом попадают только товары и услуги массового спроса, приобретаемые населением в розницу для непроизводственного потребления. В нашем примере с цементом, подорожавшим в июне на 3,3 процента, имеется в виду строительный материал, упакованный в 50-килограммовые мешки, именно тарированную таким образом продукцию люди обычно покупают для возведения частных домов, хозяйственных построек, выполнения ремонтных работ. К слову, ситуация на строительном и жилищном рынках намного сильнее зависит от стоимости навального цемента, оптовые партии которого приобретают крупные застройщики, заводы по производству железобетонных изделий, другие организации. Однако этот показатель при расчете ИПЦ не учитывается.

Еще один важный момент. Чтобы определить ИПЦ, специалисты фиксируют цены и тарифы в организациях торговли, сферы услуг и общественного питания, а также на розничных рынках и ярмарках, которые постоянно действуют в стационарных и нестационарных (палатки, киоски и т. д.) торговых объектах, принадлежащих юридическим и физическим лицам. Также учитываются сведения о структуре фактических расходов населения в текущем и предыдущем периодах. И в том, и в другом случае аналитики имеют дело со стоимостью товаров и услуг разных поставщиков. Оперируя этими сведениями, они получают усредненный показатель, по которому нельзя судить об изменении цены на продукцию конкретного производителя.

Кстати, определять стоимость того или иного товара продавцы вправе самостоятельно. Их решение зависит от издержек, связанных с приобретением продукции (закупочных цен, расходов на доставку, хранение и прочее), спроса на нее, других факторов.

Например, цемент нашей компании покупают, в том числе, крупные торговые сети и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перепродажу. При этом цена, по которой строительный материал одной и той же марки предлагают конечным потребителям, может существенно отличаться. Вернемся к ситуации, сложившейся в Новосибирской области. Свою продукцию в регионе реализуют два предприятия холдинга — АО «Искитимцемент» и ООО «Топкинский цемент». В июне 2021 года ни один из заводов не повышал цены прайс-листов к уровню мая. Однако ИПЦ вырос на 3,3 процента.

В завершение отмечу: в статистическое наблюдение включаются и отечественные, и импортные товары. Цемент — не исключение. Сейчас на рынок Сибири его отгружают более 20 поставщиков из разных регионов и государств, многие из них продают строительный материал в Новосибирской области, что тоже влияет на значение ИПЦ. Таким образом, мы вновь приходим к выводу: ориентируясь на этот показатель, нельзя получить информацию об изменении стоимости продукции конкретного производителя.