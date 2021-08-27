2020 год выдался непростым для всей угольной отрасли России. Падение цен на твердое топливо заставило угольные компании «затянуть пояса» и снизить объемы добычи. Не миновала эта участь и одного из крупнейших участников рынка — компанию «Кузбассразрезуголь». Накануне Дня шахтера «Континент Сибирь» узнал, как сегодня складывается ситуация с добычей угля в Кемеровской области.

Падение добычи и срочные меры

После того как в 2020 году упали цены на уголь, в УК «Кузбассразрезуголь» впервые за много лет пришлось сократить добычу. Годовой план понизили до 41,2 млн тонн — вместо обычных 45 млн тонн. Вслед за этой мерой неумолимо последовали и другие организационные решения.

После снижения планов добычи угля на предприятиях компании пришлось оперативно скорректировать численность персонала и оплату труда, сократить некоторые социальные направления. Также в условиях ограниченности имеющихся ресурсов угольная компания была вынуждена перераспределять тракторную, бульдозерную и буровую технику между филиалами. Однако, принимая неизбежность перемен, в компании считали их временными и готовились в скором времени вернуть прежние позиции в отрасли, нарастив производственные объемы до привычного уровня.

К счастью, эти надежды оправдались, и 2021 год пришел с хорошими новостями. По итогам первого квартала УК «Кузбассразрезуголь» вернулась к годовому плану добычи угля в 45 млн тонн.

За январь-март текущего года на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» было добыто 9,5 млн тонн угля (в том числе 1,7 млн тонн коксующихся марок), что на 6,7% меньше объемов аналогичного периода прошлого года, но при этом на 4,2% больше показателей, изначально запланированных компанией на первый квартал 2021 года.

Возврат позиций

Стабилизация цен на твердое топливо и растущий спрос на угольном рынке позволили компании уже в первом квартале 2021 года увеличить отгрузку более чем на 10% от первоначальных плановых показателей. Причем выросли как внешние, так и внутренние поставки.

Уверенный рост продолжился и в последующие месяцы. А по итогам полугодия компания отгрузила дополнительно еще почти 10% к скорректированному в марте в сторону увеличения плану поставок.

Всего на обогатительных фабриках и установках филиалов компании за полгода переработано 18 млн тонн угля. Это составило 88% от общего объема добычи, которая достигла отметки 20,5 млн тонн угля. C начала года отправлено потребителю почти 19,8 млн тонн продукции.

Таким образом, к середине года УК «Кузбассразрезуголь» удалось сравнять показатели отгрузки аналогичных периодов текущего и прошлого года.

Главные точки роста

Для возврата к показателям прошлого года на фоне оптимистичных рыночных прогнозов было решено увеличить добычу в трех филиалах компании: Моховском, Краснобродском и Талдинском разрезах.

Так, на Моховском угольном разрезе план по добыче был увеличен на 720 тыс. тонн. Добыча угля на Краснобродском угольном разрезе увеличена на 1185 тыс. тонн.

Талдинский угольный разрез должен прирасти в добыче больше остальных — на 1901 тыс. тонн угля.

Во втором полугодии УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть еще 24,5 млн тонн угля и отгрузить 21 млн тонн продукции. В итоге общий объем отгрузки в 2021 году должен составить 41 млн тонн продукции (вместо 37,2 млн тонн, запланированных в начале года).

БелАЗ — первый на карьере

Уверенный рост показателей уже в первые месяцы 2021 года стал основанием для увеличения инвестиций в производство «Кузбассразрезуглем» — до 17,2 млрд рублей вместо изначально запланированных 9,5 млрд рублей.

Из этих средств 15,2 млрд рублей были направлены на приобретение основного горнотранспортного и технологического оборудования. Закуплено более восьми десятков самосвалов вместо сорока запланированных изначально. Большая часть из них уже поступила и запущена в работу.

Основной процент поставки (более 70 машин) составил 220-тонный БелАЗ-75306. Это самая востребованная модель для разрезов УК «Кузбассразрезуголь» — такие большегрузы обеспечивают оптимальное сочетание с экскаваторным парком, ставка в котором сделана на использование машин большой единичной мощности.

Сила бульдозера — в движении к цели

Кроме того, в течение 2021 года предприятия угольной компании получат более двух десятков новых бульдозеров. Несмотря на то что за последние несколько лет «Кузбассразрезуголь» серьезно расширил «штат» современных экскаваторов большой единичной мощности и регулярно обновлял парк карьерных самосвалов, устаревающий «личный состав» бульдозерного парка мог стать помехой реализации новых планов по увеличению добычи. Первыми ласточками масштабной волны модернизации бульдозерного парка стали два САТ-Д10Т и колесный САТ-834.

Таким образом, в текущем году компанию ожидает одно из самых масштабных за последние 10 лет обновлений парка основного горнотранспортного оборудования. Новую технику получат абсолютно все филиалы «Кузбассразрезугля».

Еще одна важная цель, которую поставила перед собой компания — до 2025 года заменить дивизион вспомогательной техники, износ которой приближается к критической точке. Согласно принятой в этом году программе, уже в конце текущего года — начале следующего на предприятия компании начнут поступать новые краны, трактора, буроямы, путеремонтная техника, а также автобусы, вахтовки, топливозаправщики и спецтехника.

Основной ресурс

Сегодня, на волне производственного роста, УК «Кузбассразрезуголь» берет курс на увеличение численности персонала — прежде всего на предприятиях, где запланирован рост производительности. Создается дополнительная мотивация для сотрудников. Так, уже с апреля этого года в компании произошло повышение оплаты труда представителям основных рабочих специальностей на 4–10%.

Кроме того, исходя из благоприятных финансовых результатов первого квартала текущего года, компания приняла решение увеличить затраты на отдых детей сотрудников — до 46,5 млн рублей (включая транспортные расходы). Дополнительное финансирование позволило 700 детям работников УК «Кузбассразрезуголь» отдохнуть этим летом на черноморском побережье, в Анапе.

Стоит отметить, что традиционно отдых детей обходится их родителям в 10–20% от стоимости, остальные расходы берет на себя компания. Льготным категориям (многодетным семьям, семьям погибших горняков, матерям-одиночкам и т. д.) детские путевки предоставляются бесплатно.

Помимо этого, вернулись на докризисный уровень сегодня и оперативно сниженные в 2020 году затраты на другие культурно-массовые, спортивные и праздничные мероприятия угольной компании «Кузбассразрезуголь».