Что происходит с угольным рынком и его сибирскими участниками?

Экспортные цены на российский уголь в Европе за лето выросли вдвое — до $140 за тонну и достигли десятилетних максимумов. Кузбасские угольные компании демонстрируют хорошие финансовые показатели в отчетах за первое полугодие, увеличивают добычу и экспортные поставки. Опрошенные «Континентом Сибирь» эксперты полагают, что приближающаяся зима и высокий спрос на уголь позволят мировым ценам сохраниться в ближайшие месяцы.

Главная отрасль кузбасской экономики встречает День шахтера в приподнятом настроении. В июле прошлого года цены достигли минимума с середины 2016 года, составив чуть более $50 за тонну на энергетические марки. Сейчас ситуация на рынке, напротив, крайне благоприятна — стоимость угля побила рекорд августа 2011-го и достигла $140 на европейском рынке.

«С мая 2021-го по текущий момент котировки энергетического угля в Европе выросли практически в два раза: с $75 за тонну до $140 за тонну. На рынке АТР стоимость экспортного энергетического угля также продемонстрировала восходящую динамику — со $105 за тонну до $170 за тонну на условиях FOB Newcastle», — сообщили «Континенту Сибирь» в Современном Аналитическом Агентстве (САА).

С мая 2021-го по текущий момент котировки энергетического угля в Европе выросли практически в два раза

Как результат — объем производства угля в Кузбассе и финансовые показатели компании показали заметный рост. За январь-июль добыча выросла на 8,6% — до 137,5 млн т угля. По данным министерства угольной промышленности региона, особенно прибавили энергетические марки: 97,1 млн тонн против 82,7 млн тонн годом ранее.

«Стройсервис» на днях сообщил, что с начала года предприятия добыли 9,3 млн тонн угля. Это на 20,7% больше прошлогоднего показателя. Согласно сообщению компании, потребителям с начала 2021 года отгружено 9,2 млн тонн угля, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Кузбассразрезуголь», который в марте в связи с благоприятной ситуацией на рынке скорректировал производственные планы на 2021 год, увеличив объем добычи с 41 до 45 млн тонн угля, отчитался о результате в 20,5 млн тонн за первое полугодие. Это хоть и на 5,6% меньше объемов аналогичного периода 2020 года, но «полностью соответствует текущим планам компании».

По данным КРУ, потребителям за 6 месяцев отправлено почти 19,8 млн тонн продукции. При этом растущий спрос на угольном рынке позволил компании отгрузить дополнительно почти 10% к уже скорректированному плану. Дополнительные объемы направлены на внешний рынок. В целом же на экспорт с начала года отгружено 13,5 млн тонн угля (+15% к плану).

Год в плюсе

Высокие цены на уголь «подтянули» и финансовые показатели компаний. «Распадская» на днях объявила результаты за первое полугодие. Выручка составила $683 млн, что на $350 млн выше, чем в первом полугодии 2020 года. Причины роста — присоединение Новокузнецкой площадки (группа консолидировала активы «Южкузбассугля» с 30 декабря 2020 года), а также благоприятная ситуация на рынке.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличился до $310 млн по сравнению со $124 млн в первом полугодии 2020 года, в том числе рост на $181 млн за счет консолидации Новокузнецкой площадки. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 45,4% по сравнению с 37,2% в первом полугодии 2020-го.

«После непростого 2020 года мы увидели в первом полугодии 2021 года восстановление спроса на уголь как на мировом уровне, так и в России. Кроме того, восстановление объемов добычи, несмотря на сложные горно-геологические условия, а также успешное объединение с активами «Южкузбассугля» позволили нам продемонстрировать сильный финансовый результат в отчетном периоде», — прокомментировал генеральный директор ООО «Распадская угольная компания» Андрей Давыдов.

Еще один «тяжеловес» рынка — СУЭК (активы в Кузбассе, Хакасии, Бурятии, Красноярском крае и других регионах) — отчитался о росте выручки угольного сегмента в первом полугодии на 27% по сравнению с первым полугодием 2020 года — до $2,936 млрд благодаря значительному росту цен.

«К июню 2021 года основные международные индексы цен на энергетический уголь выросли более чем вдвое по сравнению с минимальными значениями 2020 года. Это произошло в основном на фоне перебоев в поставках на международном рынке, низких температур в Северном полушарии зимой 2020–2021 годов и продолжающихся ограничений Китая на импорт австралийского угля из-за политических разногласий, которые привели к перераспределению товарных потоков», — приводит пресс-служба слова генерального директора СУЭК Степана Солженицына.

По его словам, российский уголь частично восполнил выпавшие австралийские поставки на китайский рынок. Кроме того, повышение цен на газ зимой в Азии и летом в Европе оказало положительное влияние на угольный рынок.

Экспорт и внутренний рынок

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), экспорт каменного угля в январе-июне 2021 года составил 101 млн тонн, или 108,8% к аналогичному периоду прошлого года. Стоимость этого объема достигла $6,84 млрд (+110,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Кузбасские угольщики традиционно отдают приоритет экспортным поставкам на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако за последние месяцы прибавили в популярности европейские рынки.

«Традиционно цены на уголь на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона выше аналогичных цен на рынке ЕС. Однако в последние месяцы европейские цены стали расти быстрее азиатских. В результате в начале августа цены FOB в балтийских портах России почти достигли цен FOB в дальневосточных портах — это произошло на фоне дальнейшего роста цен на газ (под влиянием отказа «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей украинской ГТС и аварии на Заводе по подготовке конденсата к транспорту)», — сообщил «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук.

Вместе с тем рост цен на внешних рынках спровоцировал увеличение стоимости топлива и на внутреннем рынке.

«Если рассматривать внебиржевые индикаторы внутренних цен на уголь (по данным СПбМТСБ, на примере кузнецкого угля марки Д), то видно, что с апреля 2021 года наблюдается рост цен. В апреле–июне они составили 2,6 тыс. рублей за тонну, что на 27–30% выше уровня аналогичного периода 2019 года, а в июле 2021 года цена достигла 3,7 тыс. рублей за тонну, что на 82% выше уровня аналогичного месяца 2019-го», — сказал в беседе с «Континентом Сибирь» заместитель руководителя отдела специальных проектов Департамента исследований ТЭК Алексей Фаддеев.

Он добавил, что главной предпосылкой для снижения внутренних цен является стабилизация зарубежных цен на уголь. Кроме того, в условиях резкого роста цен могут снизить закупки электростанции и котельные. В частности, те из них, которые способны работать на газе.

Угольная перспектива

Оценки экспертов относительно ценовой конъюнктуры угольного рынка расходятся.

В Современном Аналитическом Агентстве считают, что ключевыми факторами, способными повлиять на текущую динамику цен в будущем, являются потенциал увеличения поставок ключевыми странами-экспортерами угля и стабилизация на рынке газа.

«В настоящий момент Индонезия и Австралия могут нарастить объемы экспорта. Тем не менее на рынке сохраняется неопределенность, так как индонезийские экспортеры могут не найти финансирования, достаточного для существенного увеличения предложения экспортного угля. Индонезийское правительство может обязать местные угольные компании направлять дополнительные объемы на внутренний рынок. Кроме того, запуск газового проекта «Северный поток — 2» может сбалансировать европейский газовый рынок в преддверии отопительного сезона и вернуть газовые котировки до комфортных для потребителей уровней, что в перспективе способно негативно отразиться на угольных индексах», — сказали в САА.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что приближающаяся зима и высокий спрос на уголь, вероятнее всего, приведут к тому, что в ближайшие месяцы мировые цены сохранятся. «Снижение цен на уголь возможно лишь на отдельных рынках и некоторые сорта угля, причем это снижение вряд ли будет продолжительным», — предполагает Дмитрий Баранов.

Алексей Фаддев, напротив, считает, что, вероятно, столь высокие цены не продержатся длительное время. Однако, по его словам, ситуация с ценами на уголь во многом зависит от состояния газовых рынков, где неопределенность с ценами остается высокой, особенно в преддверии отопительного осенне-зимнего периода.