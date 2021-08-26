В Новосибирской детской больнице произошел пожар

Василий Попов
 
Пожар в детской больнице Новосибирска
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске в одной из детских больниц произошел пожар. Дознаватели МЧС России  выясняют причину.

Утром 26 августа в административном отделении муниципальной детской клинической больницы по улице Вертковская в Новосибирске произошел пожар — сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 06:23.  Очаг находился в одном из кабинетов на втором этаже здания.

«К месту вызова незамедлительно убыли силы и средства новосибирского гарнизона пожарной охраны по повышенному рангу. По прибытии на место происшествия, через три минуты после сообщения, в ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы было установлено, что возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже административного отделения больницы. Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты. Площадь пожара составила около 3 кв. метров», — сообщили в региональном управлении МЧС России.

Уточняется, что из медицинского учреждения самостоятельно  эвакуировались пять человек. В результате отсутствия задымления эвакуация остальных 150 пациентов и сотрудников не потребовалась. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.

Напомним, в марте в Красноярском крае загорелось трёхэтажное здание социально-реабилитационного центра для зависимых «Инициатива добра». В результате пожара один человек погиб, трое получили травмы.

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