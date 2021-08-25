Новосибирские предприятия могут принять участие в программе РСХБ по выходу на международный рынок

Россельхозбанк совместно с АО «Российский экспортный центр» реализует программу «Экспортный акселератор», содействующую поиску партнёров предприятий на международном рынке. Цель инициативы, стартовавшей в 2019 году, – расширение географии бизнеса.

Как отмечают в кредитной организации, главная стратегическая цель любого предприятия в условиях конкурентной борьбы — получение преимуществ в своей нише. Россельхозбанк предложил эффективный способ развития бизнеса – поиск новых партнёров на международном рынке.

Для всех компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта: персональный план продвижения, включающий комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. Участникам программы оказывается содействие в поиске зарубежных покупателей с использованием различных инструментов: организация переговоров, участие в выставках, бизнес-миссиях, размещение на международных площадках.

Программа акселерации нацелена на широкий круг компаний — как не осуществляющих экспортную деятельность, так и действующих экспортёров. Её потенциальный участник – предприятие аграрнопромышленного комплекса: производители хлебопекарных изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, а также компании, реализующие и перерабатывающие натуральные продукты питания. Предпочтение отдаётся продукции с длительными сроками хранения.

Уже заключены и реализованы экспортные контракты с Китаем, Монголией, Казахстаном, Арменией, Молдовой.

Для участника программы со стороны банка и РЭЦ осуществляется перевод презентационных материалов, коммерческого предложения, а также создание или адаптация сайта для нового целевого рынка. Кроме того, минимизируя риски, банк проверяет надежность потенциального покупателя, участвует в согласовании коммерческих условий контракта и юридических нюансов, а также разрабатывает типовой контракт.

«Продвижение клиентов и рост их бизнеса – приоритетные задачи деятельности Россельхозбанка. С точки зрения экспортных успехов сектор АПК является одним из лучших. Совместная акселерационная программа с коллегами из «РЭЦ» позволит нам расширить число компаний-экспортеров и сделать наши инструменты поддержки еще доступнее, а выход на внешние рынки – проще и комфортнее», – отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Программа была подготовлена во исполнение Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и призвана способствовать развитию экспорта в России.

По вопросам участия в программе «Экспортный акселератор» необходимо обращаться в службу операций на финансовых рынках Новосибирcкого филиала Россельхозбанка. Тел.: 8 (393) 290-15-88, доб.1072.